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礁溪長榮鳳凰酒店3確診新增8足跡　新月廣場、藏壽司、麥當勞上榜

▲宜蘭衛生局27日下午再公布長榮鳳凰酒店3確診者新增足跡。（圖／宜縣府提供）

▲宜蘭衛生局27日下午再公布長榮鳳凰酒店3確診者新增足跡。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局27日下午再公布長榮鳳凰酒店3確診中，案18479、案18494及案18495新增的新月廣場等8處場所足跡。衛生局表示，相關的接觸者因為屬於工作上的接觸者，雖早已被匡為居家隔離者，但還是籲請民眾若與確診者足跡重疊，並出現身體不舒服的狀況，請儘速至社區篩檢站篩檢。

宜蘭衛生局27日下午再公布長榮鳳凰酒店3確診者新增足跡如下：

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案18495號
1/13
14:00~14:50礁溪鄉信義路48號洗特樂自助洗衣宜蘭礁溪店

1/13
14:30~14:40
礁溪鄉礁溪路五段48號Louisa Coffee 路易·莎咖啡礁溪店（外帶）

1/14
15:55~18:20宜蘭市民權路二段38巷6號新月廣場

1/14
17:25~19:00宜蘭市民權路二段38巷6號藏壽司宜蘭新月店


案18479號
1/17
00:00~00:50蘇澳鎮蘇東北路2-11號蘇澳港華姐黑輪攤

案18494號
1/19
00:50~05:15礁溪鄉礁溪路5段1號湯圍溝公園水景廣場

1/21~22
23:15~01:05礁溪鄉礁溪路4段158號麥當勞宜蘭礁溪店

1/22~23
23:06~00:10礁溪鄉中山路二段65號阿芬豆花蚵仔煎

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