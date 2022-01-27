▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

先前英國研究統計發現約2成左右的Omicron確診者會發生「腦霧」現象，產生失憶、思緒混亂或遺忘日常詞彙等後遺症。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，2成對醫界來說會是高估的現象，而目前國內的確診者尚未回報有類似症狀，但仍需長時間觀察，後續會再向大家公布染疫康復者追蹤計畫的情況。

英國ZOE公司的COVID-19研究小組指出，Omicron的5大症狀包括鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏以及腦霧，每4人當中就有1人出現腦霧，會產生失憶、思緒混亂、注意力不集中、遺忘日常詞彙等，且康復後，腦霧的症狀仍持續困擾人們。

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羅一鈞今（27）在疫情記者會上說明，外電提到「腦霧」的比例占2成多，但所謂的比例算法是，依據一項研究，召集自願上網或用手機APP者，填寫有無相關症狀的回報方式。他指出，這樣的填寫方式會高估症狀比例，主因是沒有症狀或沒有確診就不會去填答。

羅一鈞強調，相關統計而言，出現2成多對醫界專家或人士會是相當高估的狀況。另外，他指出，「腦霧」不算醫學專有名詞，國內目前有Omicron進入台灣本土約一個月的時間，還沒有收到專責醫院有回報出現腦霧或類似的症狀，但也因為牽涉併發症或後遺症，後續還需要長時間觀察。

羅一鈞也補充，先前曾提過健保署會公布的「染疫康復者追蹤計畫名單」，屆時會有較為正式客觀的統計，也會再向大家報告。