東加零確診神話恐破功！澳洲載物資趕赴支援　軍艦卻爆23人染疫

▲澳洲皇家海軍軍艦「阿德萊德號」22日載滿了急救物資，出發前往東加，不料卻在路上傳出有23宗確診病例，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

東加海底火山噴發引發重大災情，導致當地急缺乾淨飲用等物資。不過，由於東加是全球少數沒有疫情的淨土之一，因此要在當地進行救援也變得格外困難。澳洲日前派出一艘載滿物資的軍艦前往當地，不料25日卻傳出船上有23人染疫，讓救援行動充滿了不確定性。

綜合《衛報》與《天空新聞》報導，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）25日證實，載有工程設備、食水等急救物資的皇家海軍軍艦「阿德萊德號」（HMAS Adelaide），22日從布里斯班出發後，於25日發現有23人染疫，讓這起救援行動充滿了不確定性。

杜登表示，澳洲計劃讓船員與當地人不接觸就交接物資，但澳洲仍需與東加商討下一步的行動，「現在的東加迫切需要援助，但他們不想冒著染疫風險來獲得救援，我們會盡快解決這些問題，協助東加達成人道主義需求與公衛的平衡」。

阿德萊德號載有一架直升機，讓物資運送依舊可以在澳洲海軍人員和東加地面人員零接觸的情況下執行，但杜登認為，澳洲最終還是得看東加政府是否願意放行。他補充，阿德萊德號的感染者中沒有一人病情嚴重，「但我們一點也不希望損害東加人的健康和福祉」。

有船員的家屬指控，他們在澳洲政府宣布這個消息前，完全不知道船上有人染疫，質疑政府是否有心故意隱瞞相關消息。報導稱，這已是澳洲第2次在運送物資的途中發現有人員確診的案例了。之前，一架載滿物資的C-17運輸機也在爆出有確診病例後，緊急掉頭返航。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》