澳洲總理微信被接管？　陸斥抹黑：沒興趣干涉他國

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

澳洲與中國糾紛再加上一條，澳洲總理莫里森在中國微信的官方帳號今年1月之後突然被人接管，從發布莫里森講話的內容轉為「澳華新生活」。澳洲議員指責，中國干預澳洲大選。對此，中國外交部發言人趙立堅斥此為污衊抹黑，「我們從不、也沒有興趣干涉他國。」

美國之音引述「每日電訊報」報導，莫里森的微信帳號擁有7.6萬個粉絲，帳號用於發布莫里森的相關活動與講話內容，並與同樣使用微信的澳洲華人進行互動。但是本月早些時候，莫里森的帳號突然被更名為「澳華新生活」，專為澳洲華人提供生活資訊，並移除莫里森的照片。

澳洲國會情報和安全聯合委員會主席帕特森指責，中國在澳洲5月舉行大選前讓莫里森噤聲，讓澳洲120萬使用微信的華人無法看到莫里森的新聞，卻仍可以看到反對黨工黨領導人阿爾巴尼西對澳政府的批評。

中國外交部發言人趙立堅回應，所謂中國干涉澳洲大選純屬污衊抹黑，無稽之談，「我們從不、也沒有興趣干涉他國。」

對於整起事件，騰訊解釋，莫里森帳戶更名的背後是一場所有權糾紛。相關帳戶最初是由一個中國個人註冊，隨後被轉移給其當前的營運商一間技術服務公司，「轉移程序將按照我們的平台規則處理。」騰訊還強調，會繼續調查此事，維護所有微信帳戶的安全。

環球時報微信公眾號「耿直哥」直言，「總理先生，您想撒謊騙選票可以，但請別扯上中國」；「莫里森的微信帳號所出現的問題，與微信平台或是中國政府都沒有任何關係，而是與莫里森運營團隊與帳號的代理持有者產生糾紛。」