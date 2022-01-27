他與妹結婚又性侵女兒！恐怖40人亂倫家族曝光　近親後代長相錯位

記者張方瑀／綜合報導

澳洲著名的「亂倫家族」由第1代提姆柯爾特（Tim Colt）開始，他和妹妹瓊恩（June）生下7名孩子，接著又和女兒、孫女發生關係，生下後代，整個亂倫家族共四代成員加起來有多達近40人，大部分的人都互相是兄弟姊妹，也互是父親母親。因為亂倫的關係，許多後代成員都有基因缺陷，包含器官長相錯位等問題。

根據《紐約郵報》報導，出生於1943年的柯爾特原本是紐西蘭人，他和妹妹瓊恩在1960年代結婚後移居澳洲農村，並接連生下5女、2男共7名子女，但柯爾特在2009年去世之前，還跟自己的大女兒貝蒂（Betty）、孫女朗達（Rhonda）發生關係，生下多名孩子。最終在第3代成員佩特拉（Petra）遭叔叔或可能是父親的家族成員法蘭克（Frank）性侵後報警，這個亂倫家族才因此曝光。

柯爾特家族成員目前共有38人，他們居住在澳洲偏遠地區的農場，全部家族4代成員都一起睡在帳篷裡面，從DNA檢測發現，至少有11名未成年孩子和他們的父母親自同血系，部分已成年的人則不用強制做DNA鑑定。柯爾特的第2代孩子大部分也都有亂倫的狀況，例如兒子羅德里（Roderick）後來被判強姦罪，因為他性侵了自己的姪女、也是自己同父異母的妹妹。

Horror of ‘world’s most inbred family’ with 14 kids who are all related https://t.co/nA6C7f9NPh — The Sun (@TheSun_NI) January 25, 2022

佩特拉2013年向警方表示，她從未上學過，過著形同邪教的生活，「我所有的姑姑、叔叔和堂兄弟姊妹都睡在一起。」柯爾特的第2代孩子瑪莎（Martha）在1988年至2006年之間生下了6名孩子，但她試圖隱瞞孩子們父親的身分遭判刑，經過DNA鑑定後發現，這些孩子的爸爸可能是父親柯爾特、哥哥查理（Charlie），也可能是另一名哥哥羅德里。

據了解，柯爾特的第2代女兒所生下的孩子，都是來自親生父親、兄弟，或是同父異母的兄弟、叔叔、姪子甚至是爺爺。柯爾特、瓊恩過世已久，有8名第2代成員陸續被捕，但包含亂倫、兒童性侵、猥褻兒童等80項指控多半已撤銷，最終僅4人遭判刑監禁；據傳在獄中的3名女性成員還遭到排擠霸凌。

澳洲當局是在2012年才在新南威爾士州的灌木林地裡發現柯爾特家族，大部分未成年孩童都睡在沒有自來水、廁所和電力的簡陋帳篷裡，走路的步伐相當不穩，甚至無法說出流利英語。由於這些孩子是近親亂倫後所生，很多人都出現基因缺陷，如器官長相錯位等問題，有些人耳朵位置過低、眼睛錯位，或是看起來比實際年齡老幾十歲。