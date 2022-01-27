　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他與妹結婚又性侵女兒！恐怖40人亂倫家族曝光　近親後代長相錯位

記者張方瑀／綜合報導

澳洲著名的「亂倫家族」由第1代提姆柯爾特（Tim Colt）開始，他和妹妹瓊恩（June）生下7名孩子，接著又和女兒、孫女發生關係，生下後代，整個亂倫家族共四代成員加起來有多達近40人，大部分的人都互相是兄弟姊妹，也互是父親母親。因為亂倫的關係，許多後代成員都有基因缺陷，包含器官長相錯位等問題。

根據《紐約郵報》報導，出生於1943年的柯爾特原本是紐西蘭人，他和妹妹瓊恩在1960年代結婚後移居澳洲農村，並接連生下5女、2男共7名子女，但柯爾特在2009年去世之前，還跟自己的大女兒貝蒂（Betty）、孫女朗達（Rhonda）發生關係，生下多名孩子。最終在第3代成員佩特拉（Petra）遭叔叔或可能是父親的家族成員法蘭克（Frank）性侵後報警，這個亂倫家族才因此曝光。

柯爾特家族成員目前共有38人，他們居住在澳洲偏遠地區的農場，全部家族4代成員都一起睡在帳篷裡面，從DNA檢測發現，至少有11名未成年孩子和他們的父母親自同血系，部分已成年的人則不用強制做DNA鑑定。柯爾特的第2代孩子大部分也都有亂倫的狀況，例如兒子羅德里（Roderick）後來被判強姦罪，因為他性侵了自己的姪女、也是自己同父異母的妹妹。

佩特拉2013年向警方表示，她從未上學過，過著形同邪教的生活，「我所有的姑姑、叔叔和堂兄弟姊妹都睡在一起。」柯爾特的第2代孩子瑪莎（Martha）在1988年至2006年之間生下了6名孩子，但她試圖隱瞞孩子們父親的身分遭判刑，經過DNA鑑定後發現，這些孩子的爸爸可能是父親柯爾特、哥哥查理（Charlie），也可能是另一名哥哥羅德里。

據了解，柯爾特的第2代女兒所生下的孩子，都是來自親生父親、兄弟，或是同父異母的兄弟、叔叔、姪子甚至是爺爺。柯爾特、瓊恩過世已久，有8名第2代成員陸續被捕，但包含亂倫、兒童性侵、猥褻兒童等80項指控多半已撤銷，最終僅4人遭判刑監禁；據傳在獄中的3名女性成員還遭到排擠霸凌。

澳洲當局是在2012年才在新南威爾士州的灌木林地裡發現柯爾特家族，大部分未成年孩童都睡在沒有自來水、廁所和電力的簡陋帳篷裡，走路的步伐相當不穩，甚至無法說出流利英語。由於這些孩子是近親亂倫後所生，很多人都出現基因缺陷，如器官長相錯位等問題，有些人耳朵位置過低、眼睛錯位，或是看起來比實際年齡老幾十歲。

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
「台灣虛幣之光」慘虧140萬美元　2工程師離職前搞鬼：太爽了
快訊／納豆腦出血病況還沒醒？　侯友宜回應了
吃牛排遇確診者！33顧客送防疫旅館　高雄破千人「隔離過年」
逆向上環東「害22歲騎士墜橋慘死」！　三寶女5萬交保
撞擊瞬間曝！騎士路肩橫越左轉　遭18歲無照男撞死
朴信惠夫妻同框照首曝光！　老公甜舉動她笑了
快訊／賠更多！太陽花國賠案二審　北市警要賠141萬
跟納豆一樣腦出血！重訓哥曝3大後遺症：活下來是萬幸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德法斡旋　俄羅斯烏克蘭同意維持烏東停戰下月續談

他與妹結婚又性侵女兒！恐怖40人亂倫家族曝光　近親後代長相錯位

北約考慮向東歐增援！德贈5千頭盔挨轟　烏克蘭傻眼：下次送枕頭？

新冠輕症恐也有長期後遺症　最新研究揭「2類人」風險較高

北韓今再射2枚彈道飛彈！「今年第6射」墜日本外海　青瓦台急開會

胎兒完美保存2000年！史上首具懷孕木乃伊　「密封式子宮」斷空氣

WHO執委會4友邦挺台　「停止排除台灣參與世衛組織」

賀錦麗未安排見賴清德　美方讚台具建設性角色

快訊／Omicron失控韓半島！南韓今暴增1.4萬例　再創2年疫情新紀錄

「長新冠」折磨13個月　恐怖症狀害死美名編劇！夫籲各界正視

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

疑債務+霸凌...男開槍射殺友　行凶畫面曝！他癱軟倒地亡

劉畊宏兒子為公益「留3年長髮」　游泳不敢脫上衣：怕被路人罵

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

當街遭對頭開2槍！台中男不治　犯案友人已到案...警方偵訊中

萌狗喬好位置自己蓋被睡覺　媽目睹傻眼：新技能解鎖？

德法斡旋　俄羅斯烏克蘭同意維持烏東停戰下月續談

他與妹結婚又性侵女兒！恐怖40人亂倫家族曝光　近親後代長相錯位

北約考慮向東歐增援！德贈5千頭盔挨轟　烏克蘭傻眼：下次送枕頭？

新冠輕症恐也有長期後遺症　最新研究揭「2類人」風險較高

北韓今再射2枚彈道飛彈！「今年第6射」墜日本外海　青瓦台急開會

胎兒完美保存2000年！史上首具懷孕木乃伊　「密封式子宮」斷空氣

WHO執委會4友邦挺台　「停止排除台灣參與世衛組織」

賀錦麗未安排見賴清德　美方讚台具建設性角色

快訊／Omicron失控韓半島！南韓今暴增1.4萬例　再創2年疫情新紀錄

「長新冠」折磨13個月　恐怖症狀害死美名編劇！夫籲各界正視

258人別出門！北市公布6高風險區域　黃珊珊：在家等防疫計程車

遭酸「50歲，3萬都還不起」！小弟手寫5頁信抱怨　2槍親手擊斃大哥

李國毅女兒滿3個月萌照曝光！引4萬人朝聖　電眼遺傳老爸超帥基因

MVP左投轉戰獨立聯盟　攜手隊友川崎宗則

德法斡旋　俄羅斯烏克蘭同意維持烏東停戰下月續談

準備吃早餐！「5台貓眼監視器」塞滿門縫偷看　他嘆：無法出門了

今年慘跌14％微軟股價終回神！看完財報「投資公司挺」

納豆腦出血第4天「恐回不了家過年」！留院全面停工…最快現身時間曝

年節前淨化治安　南警強力取締賭博43件108人到案

內蒙古對「挖礦」實施差別電價　每kWh加4元「禁止參與電力市場」

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

國際熱門新聞

木乃伊內首見「胎兒」！完美保存2000年

她傳驗孕棒報喜！男友「以為確診」嚇壞

窄巷遇流浪狗　7歲女童被毀容碎屍

美名編劇遭「長新冠」折磨輕生！　夫籲各界正視

英國研究：3分之2的Omicron病例是「再感染」　

她蹲舉167kg瞬間斷臂影片曝　骨頭險刺穿

Fed會後釋鷹派訊號　道瓊跌收130點

WTO：中可對美6.45億美元商品課報復性關稅

友邦挺台WHO口譯出包　我駐日內瓦辦事處抗議

Fed暗示3月升息　鮑爾估今年通膨下降

恐怖40人亂倫家族曝　近親後代長相錯位

女接觸實驗猴後出現症狀　真相曝光

28歲男不打疫苗　重症扯呼吸器身亡

美警告俄恐2月中旬前攻烏　籲當地公民立即離開

更多熱門

相關新聞

澳洲載物資趕赴東加支援　軍艦卻爆23確診

澳洲載物資趕赴東加支援　軍艦卻爆23確診

東加海底火山噴發引發重大災情，導致當地急缺乾淨飲用等物資。不過，由於東加是全球少數沒有疫情的淨土之一，因此要在當地進行救援也變得格外困難。澳洲日前派出一艘載滿物資的軍艦前往當地，不料25日卻傳出船上有23人染疫，讓救援行動充滿了不確定性。

澳洲總理微信被接管？　陸斥抹黑：沒興趣干涉他國

澳洲總理微信被接管？　陸斥抹黑：沒興趣干涉他國

球迷穿T恤挺彭帥被阻　澳網改口了

球迷穿T恤挺彭帥被阻　澳網改口了

與病毒共存！澳洲確診爆100倍　醫：死的都這族群

與病毒共存！澳洲確診爆100倍　醫：死的都這族群

確診者家人未染疫原因曝！專家：免疫水平是關鍵

確診者家人未染疫原因曝！專家：免疫水平是關鍵

關鍵字：

亂倫近親亂倫澳洲紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

蔡阿嘎送員工有薪假30天！原因公開網噴淚

莎莎突PO寶寶圖：我有了！

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

2021日本A片銷量榜單曝光！

錢都群聚感染　市府急發細胞簡訊

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

明起全台有雨　過年天氣出爐！最冷10℃時間曝

阿喜35歲生日「上身全空」胸型被看光　網激動：無尊快出來

最後BNT年前到貨…4萬人讚嘆郭董

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

快訊／致理科大男學生染疫　校方、衛生局證實了

更多

最夯影音

更多
100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函
女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面