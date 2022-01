他與妹結婚又性侵女兒！恐怖40人亂倫家族曝光　近親後代長相錯位

記者張方瑀/綜合報導

澳洲著名的「亂倫家族」由第1代提姆柯爾特(Tim Colt)開始,他和妹妹瓊恩(June)生下7名孩子,接著又和女兒、孫女發生關係,生下後代,整個亂倫家族共四代成員加起來有多達近40人,大部分的人都互相是兄弟姊妹,也互是父親母親。因為亂倫的關係,許多後代成員都有基因缺陷,包含器官長相錯位等問題。

根據《紐約郵報》報導,出生於1943年的柯爾特原本是紐西蘭人,他和妹妹瓊恩在1960年代結婚後移居澳洲農村,並接連生下5女、2男共7名子女,但柯爾特在2009年去世之前,還跟自己的大女兒貝蒂(Betty)、孫女朗達(Rhonda)發生關係,生下多名孩子。最終在第3代成員佩特拉(Petra)遭叔叔或可能是父親的家族成員法蘭克(Frank)性侵後報警,這個亂倫家族才因此曝光。

柯爾特家族成員目前共有38人,他們居住在澳洲偏遠地區的農場,全部家族4代成員都一起睡在帳篷裡面,從DNA檢測發現,至少有11名未成年孩子和他們的父母親自同血系,部分已成年的人則不用強制做DNA鑑定。柯爾特的第2代孩子大部分也都有亂倫的狀況,例如兒子羅德里(Roderick)後來被判強姦罪,因為他性侵了自己的姪女、也是自己同父異母的妹妹。

Horror of ‘world’s most inbred family’ with 14 kids who are all related https://t.co/nA6C7f9NPh