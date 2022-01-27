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8登山學童疑食物中毒上吐下瀉　警消全副武裝接駁送醫

▲▼病患來自疫情熱區，出勤人員不敢大意，著防疫裝備全副武裝前往處理。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼由於病患來自疫情熱區，出勤人員不敢大意，著防疫裝備全副武裝前往處理。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一行13人學生團體23日由台北出發，展開健行活動，25日夜宿觀雲山莊，不料26日上午一行人在食用早餐後發現其中8名學童有嘔吐腹瀉症狀，疑似食品中毒緊急通報該局，花蓮縣消防局救災救護指揮中心立即派遣3部救護車輛6人上山馳援後送就醫。

▲▼病患來自疫情熱區，出勤人員不敢大意，著防疫裝備全副武裝前往處理。（圖／花蓮消防局提供，下同）
 
由於一行人皆來至雙北及桃園疫情熱區，出勤人員不敢大意著應勤防疫裝備全副武裝前往處理，考量後送就醫路途遙遠為爭取時效，由縣警局合歡派出所計3部車輛協助後送學童下山並於上午9時26分在台八線138.5K處交由消防局救護車輛接駁後送醫。

▲▼病患來自疫情熱區，出勤人員不敢大意，著防疫裝備全副武裝前往處理。（圖／花蓮消防局提供，下同）

合歡派出所警車與消防局救護車輛接駁後送。
 
消防局表示，發病學生統一由衛生局通知後送花蓮國軍805醫院，並由衛生單位接續處置相關檢體報告。

救援及後送就醫全程充分資掌握情況及橫向聯繫工作並已及時向衛生局通報。

▲▼病患來自疫情熱區，出勤人員不敢大意，著防疫裝備全副武裝前往處理。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮縣消防局長林文瑞表示，近日發生多起高山噁心腹瀉情形，呼籲於山域進行烹飪應做好食材保鮮，由於高海拔地區沸點較低，烹飪時可能溫度過低，食入未煮熟食材。也可蓋上鍋蓋並加上重物，使蒸氣不易散失，鍋內壓力升高，模擬高壓鍋原理，降低食物中毒機率。

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