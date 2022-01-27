花蓮太平洋燈會登場！888開幕禮限量發送　全縣萬盞燈籠迎賓

▲花蓮太平洋燈會分別於壽豐鄉鯉魚潭風景區及花蓮市太平洋公園南濱段亮麗登場。(圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

最有年味花蓮太平洋燈會將於26日分別於壽豐鄉鯉魚潭風景區及花蓮市太平洋公園-南濱段亮麗登場，並有兩萬多盞大紅燈籠，裝飾縣內13鄉鎮市主要街道，虎年生肖燈飾將在太平洋燈區盛大展出。燈會活動持續至3月6日止，僅31日除夕當日暫停展出，1月26日開幕當天6 點半更會發送888開幕好禮，精彩燈飾歡迎全國民眾親臨現場欣賞。

今年鯉魚潭展區，從9點30分至下午5點30分，每間隔30分鐘有紅面鴨結合水舞演出，在水上舞台還有最適合拍照打卡的虎年吉祥物、年節氣氛濃厚的燈籠牌坊與廣受遊客喜愛的互動高柱噴泉，趣味性十足。

入夜後的太平洋燈區，展演內容更是精彩萬分，「福星高照」大理石虎主燈自晚間6點起每30分鐘展演，璀璨的燈光效果與煙霧特效，打造深具花蓮特色的主燈秀。

▲虎年生肖燈飾在太平洋燈區盛大展出。

活動期間，每個週六日在圓形舞台區安排精彩的唱跳節目，以及街頭藝人精湛的演出，演出團體包含花蓮在地團體「街頭靈魂」及東森「YOYO」家族等，以原民舞蹈、民俗技藝或街舞等不同型態的表演節目，展現花蓮燈會多面向的藝術文化。

花蓮縣政府表示，為有效落實防疫，太平洋燈區於活動期間將實施相關人車管制作業：太平洋公園北側入口僅供接駁車輛進出、南側入口封閉並設置圍籬，管制各種車輛通行，整個活動場域皆禁止機車通行，所有參觀民眾由大門入口及太平洋公園北側入口進入，並遵守實聯制、手部酒精消毒、禁飲食及總量管制2500人等防疫措施。

為方便民眾參與燈會，今年活動特別規劃兩條接駁專車路線，分別為「太平洋公園→藍天麗池飯店→花蓮火車站→麗翔飯店→太平洋公園」及「太平洋公園→Kadda飯店→煙波飯店→翰品酒店→美侖飯店→福容飯店→麗軒飯店→東旭飯店→太平洋公園」，兩條路線都是自下午5點30分鐘至晚間10點，每30分鐘發車，歡迎民眾多加利用。

26日的開幕晚會安排許多精彩的節目及好康排隊禮發放給參與民眾。當日下午6點開放民眾排隊，6點30分開始發放888份禮物；從晚間7點起連串的表演節目，有YOYO家族的哥哥姐姐唱跳、勁歌熱舞的街舞秀及紅面鴨偶裝律動等表演。花蓮縣徐縣長臻蔚表示，開幕當晚的主燈點燈儀式，更有亮麗煙火開幕限定星空秀，歡迎民眾到場一起感受「福星高照」一整年。

更多活動內容請詳：

太平洋燈會活動官網 http://2022hualien-latern.com.tw/

花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

