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帛琉新冠確診3天內翻倍！Omicron攻破「最後淨土」　境外移入掀疫情

▲▼帛琉旅遊,帛琉旅遊泡泡2.0。（圖／KKday提供）

▲帛琉短時間內累計651例確診，使得台灣防疫當局取消「台帛旅遊泡泡」，並調升旅遊警告至第三級。（圖／KKday提供）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，就連位處西太平洋、人口僅2.1萬的島嶼國家帛琉也宣告正式淪陷，最近疫情急遽擴散，近一周內平均每天新增確診72例，3天內確診數翻倍成長，累計確診達651例，這使得台灣中央流行疫情指揮中心今（25）日下午緊急宣布，立即取消「台帛旅遊泡泡」。

根據《法蘭西24》，由於Omicron病毒傳染力是Delta病毒的2倍以上，這導致太平洋上的島嶼國家們確診數連續翻倍成長，全球新冠疫情剛爆發的2020年初，這些太平洋島國緊急關閉邊境，利用自身與世隔離的狀態，成功達到阻絕全球疫情的擴散，然而Omicron病毒卻衝破這些藩籬，索羅門群島今年1月發現第1起社區病例後，感染數已增加10倍。

索羅門群島、薩摩亞的封鎖期間於當地時間25日被當局宣告延長。其中總人口將近70萬的索羅門群島直到上周僅有31起病例、死亡患者為0人，然而現在確診數卻直逼300人，由於該國篩檢能力有限，因此實際確診數恐怕還要高出許多，該國目前已接種26萬4085劑疫苗。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）表示，首都荷尼阿拉（Honiara）已淪為新冠病毒熱區，因此宣布封鎖期間延長4天，防堵疫情在全國擴散，「新冠病毒目前正透過從首都荷尼阿拉駛來的船隻，擴散到其他省份！我呼籲居住在緊急區域的居民應尊重封鎖政策，待在家裡，如此才能阻絕病毒傳播。」

而薩摩亞則決定延長封鎖政策至27日，因為之前與上周從澳洲返國航班的相關病例持續攀升；至於吉里巴斯，則是有數十名感染新冠肺炎病毒的乘客於上周搭乘一架從斐濟起飛的班機返國。

報導也提到了台灣邦交國帛琉，即便常住人口僅1.8萬的帛琉接種率接近100%，確診數仍在3天以內翻倍成長，短時間內累計651起病例。

另外，東加王國正在從海底火山爆發所帶來的災難中復甦，儘管是少數至今為止尚未出現感染者的太平洋島國，但澳洲皇家海軍艦艇阿萊德號巡防艦（HMAS Adelaide）已出現23名感染者，該艘軍艦正載送緊急救援物資前往東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）。

►台帛旅遊泡泡破了！帛琉累計確診651例「升三級旅遊警告」

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