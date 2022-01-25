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新年走春　南瀛綠都心公園、永康公園花海、藝術創作迎賓

▲工務局選擇在南瀛綠都心公園、永康公園兩處大型公園，邀請藝術家團隊展開「2022南瀛綠都心花藝創作展」，進行花卉與藝術裝置的妝點花漾來迎賓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲工務局選擇在南瀛綠都心公園、永康公園兩處大型公園，邀請藝術家團隊展開「2022南瀛綠都心花藝創作展」，進行花卉與藝術裝置的妝點花漾來迎賓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年春節自1月29日至2月6日有9天連續假期，為增添走春歡樂氛圍，工務局選擇在南瀛綠都心公園、永康公園兩處大型公園，分別以「跑！跑！跑！」及「虎兒來走春」主題，運用環境開闊、植披豐富和複合性休閒功能，邀請藝術家團隊展開「2022南瀛綠都心花藝創作展」，進行花卉與藝術裝置的妝點花漾來迎賓。

▲工務局選擇在南瀛綠都心公園、永康公園兩處大型公園，邀請藝術家團隊展開「2022南瀛綠都心花藝創作展」，進行花卉與藝術裝置的妝點花漾來迎賓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局在新營區「南瀛綠都心公園」，除重點布置花團錦簇的舒心浪漫氣氛，並將公園裡的大草坪打造為別具童趣和舒壓療癒的藝術花園，同時將宛如虎、貓等童趣Q版造形的戶外座具，群組分布草坪上，讓遊園大人、小孩與毛孩子，都能找到各自活動和互動的方式，讓大家在坐臥跑跳間，釋放體力、舒緩身心，享受自由自在的歡樂環境。

▲工務局選擇在南瀛綠都心公園、永康公園兩處大型公園，邀請藝術家團隊展開「2022南瀛綠都心花藝創作展」，進行花卉與藝術裝置的妝點花漾來迎賓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康區永康公園則以「虎兒來走春」為主題意象，沿著園區主要動線佈設12隻彩繪小老虎公仔，希望藉由充滿虎年意象的綠美化妝點公園，提供民眾一個春節戶外賞花及打卡的好去處。

▲工務局選擇在南瀛綠都心公園、永康公園兩處大型公園，邀請藝術家團隊展開「2022南瀛綠都心花藝創作展」，進行花卉與藝術裝置的妝點花漾來迎賓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，今年妝點南瀛綠都心公園與永康公園，分別種植波波球造型的灌木細葉七里香、飄逸的禾本科狼尾草，及一串紅、繁星花、孔雀菊、黃蝦花、薰衣草、紫嬌花、四季秋海棠、變葉木、馬櫻丹、鼠尾草、矮牽牛等十餘種草花，共有新植灌木80株、禾本科2700株及草花39280株。

▲工務局選擇在南瀛綠都心公園、永康公園兩處大型公園，邀請藝術家團隊展開「2022南瀛綠都心花藝創作展」，進行花卉與藝術裝置的妝點花漾來迎賓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府表示，最近全國新冠肺炎疫情逐漸上升，雖然台南市嚴格把關「+0」，但仍不可掉以輕心，民眾外出務必戴好口罩、勤洗手，保持規定距離， 拒絕惹上病毒，確實保護好自己的健康安全。

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