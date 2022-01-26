用心改善交通不懈怠　黃偉哲2021年道安會報全勤！

▲台南市2021年全年召開道安會報12次，台南市長黃偉哲均親自出席主席，可謂「全勤」，也彰顯黃偉哲對台南市交通改革的重視。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

交通部公布2021年各縣市首長主持道安會報情況，台南市開12次道安會報，市長黃偉哲都親自主持，可謂「全勤」，黃偉哲對此表示，改善交通是他上任以來列為重點施政的項目之一，交通問題近年已陸續改善，但他仍會持續努力，給市民安全的交通環境。

2021年整年度的道安會議主持次數來看，第1名為台南市，總計召開12次會議，市長黃偉哲全勤，沒有缺席過；苗栗召開11次，苗栗縣長徐耀昌也同樣全勤，其次是台北市11次，市長柯文哲出席10次；至於新竹市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、台東縣的首長出席次數相當低，不是1次，甚至0次，離島3縣市則同樣都是0次。

台南市長黃偉哲表示，無論是道安會報或是治安會報他都親自到場主持，台南市開發早道路狹小、都市人口集中等，都容易衍生相關交通問題，因此改善交通是他上任以來的重點施政之一，透過道安會報，可綜觀了解全市狀況，並可面對面向所有相關單位下指示，並了解各單位執行狀況，隨時滾動式檢討改善，這些年台南市交通有陸續改善，但他會持續努力，給市民更好的交通環境。