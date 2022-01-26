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砸2088元！網購不二馬大叔「胖虎」存錢筒　他開箱傻：要衰好幾年

「不二馬大叔」的創作角色「胖虎」大受歡迎。（圖／翻攝自臉書）

▲「不二馬大叔」的創作角色「胖虎」大受歡迎。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

中國圖文畫家「不二馬大叔」的創作的角色「胖虎」，身受許多民眾喜愛，近來甚至在台灣開起快閃店販賣周邊，超商也順勢推出相關商品，吸引大批粉絲搶購，不過卻也讓詐騙集團有機可乘。一名男子在網路購買「胖虎」，怎料打開一看傻眼，送來的是4隻招財貓，讓他氣炸了。

原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，看到一個粉專打著「不二馬大叔」的名義，販售「我不是胖虎」聯名周邊，因此不疑有他立刻下單，沒想到寄來的商品讓他無言。

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砸2088元買「胖虎」竟送來白虎　男子氣炸：要我衰幾年

▲有民眾在網路下單購買。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片可以看到，商品根本不是「胖虎」，而是白色招財貓。原PO抱怨，他花了2088元買了4隻「白虎」，呼籲臉書的東西不要買，更讓他生氣的是，裡面沒有糖果，直言：「2088我寧願去旅館看白虎」，更在留言處表示：「虎年給我4個白虎，是要我衰幾年」。

砸2088元買「胖虎」竟送來白虎　男子氣炸：要我衰幾年

▲原PO收到商品傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社）

此文一出，網友統統笑翻並回應，「可以啦，都貓科的」、「你不是第一個，也不會是最後一個」、「這個是我不是招財貓」、「老虎跟貓都是親戚沒關係啦」、「你去一個假的粉專買怎麼可能買到真的」、「我會笑死，直接胖虎之亂」、「胖虎變成招財貓」、「花2088元做個智商測驗，值得」。

事實上，官方粉絲團「我不是胖虎 Pop-Up STORE」日前也在臉書公告呼籲，寫道：「真的大傻眼耶！那一支到底是什麼生物！？無言，騙很大」，並再次提醒粉絲，切勿購買來路不明一頁式購物網頁，許多粉絲發現被騙，已經報警處理了。

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