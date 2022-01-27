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勞退基金內線狂炒KY股　統一經理人速食店收賄6年撈千萬

記者黃翊婷／綜合報導

前統一投信基金經理人孫民承原本是受託操盤勞工退休基金的經理人，卻捲入內線交易案，去年10月間被收押。調查局台北市調查處經追查，發現孫民承將內線消息告知股市作手謝登鴻，藉此炒作文創股VHQ–KY股價，雙方每次都約在速食店漢堡王交付款項，金額約10萬至300萬元不等，估計2014年至2020年間收賄將近千萬元。

▲▼ 統一投信勞退基金抄股案基金經理人孫民承。（圖／記者劉昌松攝）

▲孫民承涉嫌用親友帳戶買進特定股票，等勞退基金進場後再脫手。（資料照／記者劉昌松攝，下同）

北檢去年2月間起訴前勞金局官員游迺文，游當時利用勞退基金配合寶佳集團炒作遠百公司股票案時，辦案人員就發現，接受政府全權委託操盤基金的統一投信公司副總闕志昌，為配合炒股，指示孫民承約訪遠百人員，然後就運用持續下單的方式買進遠百，當時闕、孫兩人都被依游的貪汙共犯起訴。

檢調持續追查，加上金管會金檢局發現，原來孫民承不僅配合炒股，還涉嫌在得知勞退基金鎖定遠百股票後，偷用親友帳戶買進，等著基金進場把遠百股價拉抬，再伺機出脫持股，坑殺勞退基金。

根據《聯合新聞網》報導，專案小組在去年10月孫民承等人收押後，經由手機通訊軟體發現他藉由代操勞退基金的機會，將內線消息告訴股市作手謝登鴻，兩人合作操縱文創股VHQ–KY股價，而且在2014年至2020年間，雙方相約瓜分炒股獲利時，孫都會利用上班空檔徒步前往附近的速食店漢堡王，每次收受金額從10萬元到300萬元不等，初估總計收賄將近千萬元。

▲▼ 統一投信勞退基金抄股案謝登鴻。（圖／記者劉昌松攝）

▲謝登鴻被查出與孫民承合作炒股。

而在勞退基金一案中，還有另一名號稱「台股基金第一操盤手」的前統一投信基金經理人張繼聖，他曾讓統一大滿貫基金在短中長期績效都奪冠，卻被查出涉嫌利用操盤統一強漢、統一大滿貫基金的機會，用類似手法，提前在市場上購買特定股票，等著拋給投資人集資的基金，初步分析他與孫民承的犯行是各自獨立，共計獲利約8000萬元，現在2人也都已經離職。

檢察官認為，孫、張2人未盡善良管理人之注意義務及忠實義務，把自己個人利益放在勞退基金、投資人、公司利益之前，涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》特別背信等罪嫌，去年10月1日向法院聲請羈押2人以及與孫合作的「股巿大戶」謝登鴻，並獲得法院裁准；另外，提供帳戶的3名關係人以200萬到300萬元交保，其餘5人則請回。

▼張繼聖有「台股基金第一操盤手」之稱。

▲▼ 統一投信勞退基金抄股案基金經理人張繼聖。（圖／記者劉昌松攝）

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