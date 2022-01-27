直擊Roots專櫃虎年限量系列開搶！首送旅行麻將組熱賣更勝往年

▲Roots以尊榮優雅的虎面圖紋為設計靈感，打造出一系列的虎年限定服飾限量開搶。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

每年農曆新年加拿大品牌Roots都會推出限定生肖設計服飾，也是Roots鐵粉必搶珍藏的系列之一，照往例生肖系列開賣一個月左右就會斷碼、斷貨。慶祝虎年的到來，Roots以尊榮優雅的虎面圖紋為設計靈感，設計師用金色絲線華麗縫製老虎圖騰及美麗印花，打造出一系列的虎年限定服飾，全台專櫃限量開搶，竟造成比往年更熱烈的搶購潮，快來看有哪些虎年限定商品和促銷！

▲店外櫥窗即可看到Roots虎年限量紀念系列非常喜氣有氣勢。

從店外櫥窗即可看到Roots虎年限量紀念系列非常喜氣有氣勢，且充滿濃厚的新年氣氛，一進入門市中，各式男裝、女裝、童裝的虎年限定服飾擺在同一區，服飾上的老虎設計展現虎虎生風的王者風範，許多消費者直接鎖定這區限量品直接開搶，年前一周居然已經出現部分斷碼狀況，熱賣程度更勝以往，例如紅色海狸虎年限定長上衣賣最好，只剩下大童尺寸，3歲以下全賣光了，超可愛幼童連身衣也已部分斷碼。

▲許多消費者直接鎖定這區限量品直接開搶，年前一周居然已經出現部分斷碼狀況。

▲不想要全家穿的一模一樣，只要挑選同色不同圖案，全家福的穿著更有特色。

新年穿新衣戴新帽，家長忙著幫小孩採買喜氣新衣之外，虎年限量紀念系列可以買齊全家福裝扮，不想要全家穿的一模一樣，只要挑選同色不同圖案，或是同系列圖案不同顏色，讓全家福的穿著更有特色，戴上同系列的紅帽更有「鴻運當頭」的吉祥意涵，大人版的部分又以有老虎圖騰的上衣最受歡迎，加拿大設計師運用金色絲線縫製的老虎圖騰看起來很喜氣，網友們驚喜說「第一眼看到就很喜歡」、「虎頭上衣很有歐美街拍風格，穿上感覺很潮」、「虎年系列很適合街頭休閒風，瞬間就多了造型感」，怕想買的尺寸缺貨，喜歡穿的比較休閒時髦的人手腳可要快！

▲大人版的部分又以有老虎圖騰的上衣最受歡迎。

▲虎年系列首度推出男版、女版、兒童版的襪子，據了解現場的貨量也所剩不多。

簡約好搭的帽子、襪子等Roots配件，這次虎年系列首度推出男版、女版、兒童版的襪子，厚實磅數的長襪印有特色虎頭，據了解現場的貨量也所剩不多；此外，Roots推出虎虎生風大三元賀歲迎新年活動，來店內即有好康！加入Roots App成為行動會員來店即可領價值2000元賀歲金，賀歲金用紅包袋裝著，這款紅包袋即是今年超快搶光缺貨的Roots虎年限定紅包袋，不少消費者遠道而來特別領這個賀歲金享折扣又能收集限定紅包袋。

▲行動會員來店即可領價值2000元賀歲金。

▲男女裝單筆消費滿6888元送Roots旅行麻將組。

不止如此，消費還有超讚禮物可拿！EMOJI貼圖帆布手拿袋只要消費就送，男女裝單筆消費滿6888元送Roots旅行麻將組，每組麻將組都用價值1480元的保溫提袋裝著，並有Roots圖案的牌尺等用品，這組贈品讓超多網友心心念念想擁有「旅行麻將好可愛」、「這款旅行麻將比迷你麻將大，字跟雕花都很清楚」、「超喜歡玩麻將，好想要有這組外出玩」，童裝櫃滿額贈則是滿3888元送超可愛的動物吊飾組，柔軟舒服的小玩偶大人也好想要；除了專櫃有促銷活動之外，Outlet也有限定促銷，過季商品全面3折起，滿6件服飾再享9折優惠，消費滿8888元送Roots旅行麻將組，要注意贈品數量有限，送完為止。官方網站也同步有新年活動，賀歲迎新年！

▲童裝櫃滿額贈則是滿3888元送超可愛的動物吊飾組。