春節走春　屏東咖啡園區＋原百貨＋讀享空間是好去處

▲屏東咖啡園區 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節連假到來，屏東縣政府在吾拉魯滋的屏東咖啡園區及屏東市勝利新村的原百貨規劃系列活，提供民眾春節期間好去處，尤其是初一到初五。

屏東咖啡園區的「聞到音樂的咖啡香」活動，邀請185縣道原鄉音樂歌手及團體，有薩克斯風吹奏家、小提琴手、吉他彈唱、古謠、流行音樂、古典音樂及菲律賓群島超級歌手JON與蘭嶼小島海洋系歌手周莉文及台灣大島斜坡上金曲歌手路達瑪幹跨國際的交流演出。

▲原百貨。

初一到初五每天下午1點30分及4點整二個時段，由不同團體及專業人員分別表演。另外還有「屏東咖好康」、「屏東咖啡福袋超值購」及「遇見您真好〜Go「咖」good」等促銷活動，提供最高588元折價券、原價1000元福袋限量588元賣出等好康，讓民眾試手氣。

市區的原百貨初一到初五每天下午4點以輕音樂、令人放鬆的流行音樂與民眾分享，有來自屏東在地歌手-彤恩Muni、Fly樂團、排灣貝拉等，讓原鄉表演者陪伴大家過年，接續著晚上越來越的升溫的氣氛，晚上7點由具有創作、搖滾熱鬧風格的表演團體-藍海、林瑞祥+茅草屋樂團、貳行程樂團等表演；初一至初六更推出消費滿額禮兌換活動，凡遊客至店家消費達一定金額，即可兌換原百貨品牌識別獨家小物1份，每日兌換數量有限，換完為止。

另新來義部落「讀‧享空間」-原住民族主題圖書館，可一窺原住民文化智慧並漫遊部落。服務不開烊，初三至初五，中午12時至下午4時開館。

相關活動詳情請至fb屏東咖啡粉絲頁或屏東原百貨粉絲頁瀏覽。