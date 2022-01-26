陸對台工作「再公布」頑固分子名單？　國台辦：台獨露頭就打

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

昨天2022年對台工作會議上，大陸全國政協主席汪洋提到要發揚鬥爭精神，堅決遏制「台獨」挑釁和外部勢力干涉。由於，大陸國台辦去年已經制訂第一批「台獨頑固分子名單」，外界認為是否有第二波後續名單？對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26日）回應似乎透露出玄外之音，她強調「新的一年，我們將密切關注『台獨』分裂勢力及其分裂活動，露頭就打。」

汪洋昨在對台工作會議上表示，「要發揚鬥爭精神，堅決遏制『台獨』挑釁和外部勢力干涉，築牢反『獨』促統強大陣線」。有台媒體提問，台灣輿論嗅到其中的煙硝味，感覺兩岸距離兵戎相見似乎只有一步之遙？

朱鳳蓮指出，「硝煙味」從何而來？民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，這是威脅台海和平穩定，導致兩岸關係緊張動蕩的根源，也是嚴重損害台灣同胞利益福祉的禍害。

朱鳳蓮表示，兩岸同胞要共享和平、共護和平、共謀和平。針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，我們必須採取一切必要行動，捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，維護兩岸同胞共同利益。

另外，除了反獨之外，汪洋也提到促融與促統除了反獨之外，反觀香港例子，統一在促融之前，結果香港社會出現各種風波，大陸對台的促融與促統工作是否後順序之分？借鏡香港經驗，在對台工作上，大陸是否先促融，再促統？

朱鳳蓮強調，2022年對台工作的落腳點都是在扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程上。