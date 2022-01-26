陸稱「灣灣」被視為統戰？　國台辦：是對台灣民眾萌萌的暱稱

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

近幾年，兩岸關係每況愈下，大陸方面努力加強基層民眾和青年的交流，雙方交流出現理解差異。像是近期台灣網友票選「最不可接受大陸詞彙」，大陸民眾友善暱稱台灣民眾「灣灣」的詞彙，被票選有貶義、統戰意味。對此，大陸國台辦朱鳳蓮今（26日）表示，這個是對台灣民眾「萌萌暱稱」，希望兩岸民眾要提高警惕，不要被民進黨和綠營網軍和特定媒體帶偏方向，加深誤會。

朱鳳蓮首先指出，這家（台灣）媒體發起所謂「最不可接受詞彙」的票選居心不良，很有誤導性。兩岸民眾由於生活環境和流行文化不同，在一些習慣用語上存在差異，這是很自然的現象。

朱鳳蓮進一步指出，比如「土豆」，大陸很多地方也叫「馬鈴薯、洋芋」，而在台灣指的是「花生」，再比如「窩心」這個詞，在大陸指受委屈、難受，在台灣指暖心、心裡很舒服。

▲ 大陸網友提到和台灣有關事情，長期習慣用「灣灣」來稱呼 。（圖／翻攝 微博）

實際上，大陸網民或民眾使用「灣灣」用語已經許多年時間，上網搜關鍵字，出現許多網友文章、評論只要提到台灣，都會用「灣灣」這個暱稱？有台媒也提問，「灣灣」這個詞彙被解讀有統戰意味，兩岸認知還是有所落差？

朱鳳蓮則指出，「這是很多大陸民眾對台灣民眾的暱稱，有一種萌萌的感覺，遺憾的是，在台灣卻被一部分人故意污名化了。」

朱鳳蓮強調，隨著兩岸交流漸趨緊密，我們相信人為製造的藩籬漸被拆除，兩岸民眾越來越能讀懂對方的用語習慣，越來越瞭解不同用語背後的故事。大陸方面將一如既往為兩岸交流合作創造有利條件，鼓勵兩岸民眾擴大交流，加深理解，增進認同，一起弘揚善的力量，正義的力量。呼籲希望兩岸民眾提高警惕，不要被民進黨和綠營網軍、特定媒體帶亂節奏、帶偏方向，加深誤解和偏見。