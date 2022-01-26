拚文化觀光！彰化邁入建縣300年　全區開放民宿設立申請

▲「彰化縣彰化都市計畫區」將全區開放民宿設立申請（下同）。（圖／彰化縣政府提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

彰化縣即將迎來建縣300年的光榮時刻，為推廣豐富的人文特色及歷史文化，縣政府依相關法規公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，讓「彰化縣彰化都市計畫」全區開放民宿設立申請，預估將大幅提昇彰化市觀光產業的經濟效益。

縣府指出，彰化市的古蹟密度為全國之最，但原「彰化縣彰化都市計畫區」範圍內，除參山管理處的八卦山風景區可申請設立民宿外，其他區域皆無開放；這次開放是為了因應自由行及體驗式旅遊風潮，以及產業迫切需求，讓遊客可以放慢腳步遊彰化，也扭轉以往「走過、路過，沒有留過」的旅遊型態。

縣府回顧，在105年1月4日已公告開放民宿申請的「偏遠地區」，此次進一步依《民宿管理辦法》第3條第2款第8目規定，公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，讓「彰化縣彰化都市計畫」全區開放民宿，以達到簡便民眾申請、提昇行政效能、行銷建縣300以及擴大觀光產值等4大優勢。

縣府表示，希望透過擴大劃設全區開放民宿設立申請，可鼓勵民宿產業蓬勃發展，並帶動地方觀光產業升級、充實觀光的深度與廣度，攜手開創彰化邁入建縣300年後的新局面。