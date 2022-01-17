兒在露營區內蓋違章民宿　南投仁愛鄉長回應了！縣府：沒補照就拆

▲仁愛鄉代理鄉長張子孝之子於北港溪畔經營露營區，卻搭蓋違建民宿惹議。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉代理鄉長張子孝的兒子於風景優美的北港溪畔闢建、經營「伴天聊」高檔露營區，卻疑似違法增建2棟歐式民宿，遭民眾批為特權包庇；張子孝之子稱將把露營區申請變更為休閒農場、尋求違建民宿就地合法，張子孝回應：「檢查若不合格，該罰就罰！」南投縣政府則指出，未請照就搭蓋建物已違反《建築法》，若30天內未補照可依法拆除。

「伴天聊」露營區位於仁愛鄉新生村的私有農牧用地，依其臉書專頁和官方網站的公開資訊，約自2016年初啟用至今，海拔高度520米，營地正對著北港溪和連綿山巒、視野開闊壯麗，內分A、B、C1至C5等多個區塊，共可容納53帳，水電設備齊全，還設有釣魚池、戲水池、果園、2台露營車等；不但Google評價高達4.5星，連31日除夕當天也呈預約滿位狀態，人氣相當旺。

▲仁愛鄉代理鄉長張子孝之子於北港溪畔經營露營區，景色優美、設備齊全、人氣頗旺。（圖／翻攝「伴天聊」臉書粉專）

然而，業者卻私自在營區內興建2幢歐式風格的獨棟美麗民宿，引起民眾向媒體投訴，指在非都市計畫區搭蓋建物，依法必須向仁愛鄉公所申請建照，但鄉公所並未接獲任何申請建照的公文，確認是違建。

對此違建爭議，張子孝兒子對媒體表示，2棟民宿僅以鐵架搭建、沒有打地基，且目前只有自住使用、並未對外開放營業，由於營區占地超過5甲，已計畫變更申請為休閒農場、依法取得建蔽率10%，讓2棟建物能就地合法；張子孝強調已訓示兒子，如果相關單位前去檢查發現不合格，「該接受罰金就要接受罰金。」也不會因為是鄉長之子就有所寬貸。

南投縣建設處指出，依據《建築法》第25、86條，建築物非經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除，未請照先建造的行為已違反上述規定，可處以建築物造價千分之50以下罰鍰；另依《違章建築處理辦法》第5條，主管機關若認定尚未構成拆除要件者，違建人於收到通知後30日內須依法補照，若申請執照不合規定或逾期未補照，直轄市、縣（市）主管建築機關就應拆除。

縣府農業處則表示，依《水土保持法》第12條規定，水土保持義務人於山坡地或森林區內從事下列行為，應先擬具水土保持計畫，送請主管機關核定，本案將派員前往現勘、稽查，若發現該民宿有違反上述法規，可處以6至30萬元罰緩。