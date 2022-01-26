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新冠口服藥只採購2.5萬份　民眾黨團籲提高儲備量

▲▼台灣民眾黨立法院黨團召開「面對春節返鄉潮，政府準備好了嗎」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立法院黨團召開「面對春節返鄉潮，政府準備好了嗎」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

春節連假倒數3天，不少民眾擔憂在返鄉途中染疫，民眾黨立院黨團26日召開記者會，呼籲政府及早提出防疫指引等因應措施，並提高新冠口服藥儲備量。鄰近的南韓，口服藥採購量佔總人口2%，是台灣的20倍；而美國採購量更是佔總人口7%，是台灣的70倍之多，「指揮中心對口服藥的儲備量設定為多少？不要像之前疫苗採購之亂般的一拖再拖」。

黨團總召邱臣遠表示，截至1月23日止，第3劑覆蓋率上升到17.26%，第2劑覆蓋率也有73.59%，理應已達群體免疫，但Omicron傳染力極高，完全沒打疫苗的民眾被感染重症，死亡率2%至4%，恐癱瘓醫療量能，呼籲指揮中心應該提出誘因，說服高風險族群盡速施打第一劑疫苗。

「對於5萬名沒有身份證的非法移工，中央有何對策？」邱臣遠表示，台北市政府在台北車站設立疫苗施打站，供非法移工接種疫苗，以防堵病毒漏洞，但所有移工疫苗注射及防疫規範是全國性的問題，必須仰賴中央統一規範，指揮中心有具體掌握非法移工打疫苗的狀況嗎？

幹事長蔡壁如則直指出，過去1個月來，我國Omicron本土病例多為輕症，只有個位數中重症案例，可見Omicron有輕症流感化的趨勢，但社區感染有數個案例找不到感染源與傳播鏈，再加上第一線人員人力吃緊，醫療量能將是一大隱憂，指揮中心是否已經做好Omicron流感化的應對措施？

蔡壁如指出，國外疫苗護照規範大不同，疫苗護照讓部分民眾安心，但也可能引起不滿與抗爭，為了降低社會分岐，呼籲中央及早提出疫苗護照的配套措施，與民眾充分溝通、降低分歧，對於消費、飲食、交通等日常行為，該如何依接種完整度來進行分流控管？

民眾黨團呼籲，政府防疫方向要明確，不要模棱兩可；指揮中心應積極與地方政府密切合作，加強移工管理並提供相關防疫指引，在疫情控管、醫療量能、經濟衝擊間努力尋求平衡點。

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