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國道一桃園交流道改善工程啟用　鄭文燦：可解蘆竹南崁壅塞交通

▲為紓解桃園南崁交流道長期壅塞路況，施工數年的國道一號桃園交流道改善工程，25日舉行通車典禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲為紓解桃園南崁交流道長期壅塞路況，施工數年的國道一號桃園交流道改善工程，25日舉行通車典禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為改善桃園市南崁交流道長期以來壅塞交通問題，桃園市府向行政院爭取改善桃園交流道工程，經過數年施工後25日舉行通車典禮。市長鄭文燦表示，市府配合國道一號桃園交流道動線改善工程，整合周邊700米農路，將平均6至8米道路拓寬至20米，搭配12.5米涵洞推動全方向交流道，能及時趕在農曆春節前啟用，紓解南崁地區壅塞路況。

「國道一號桃園交流道動線改善工程」今日上午10時許舉行通車典禮，包括交通部次長陳彥伯、高速公路局長趙興華、市府交通局長劉慶豐與立委湯蕙禎、鄭運鵬等多位地方民代均出席。

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▲為紓解桃園南崁交流道長期壅塞路況，施工數年的國道一號桃園交流道改善工程今天完成通車，圖為高空鳥瞰照片。（圖／國公局提供）

▲為紓解桃園南崁交流道長期壅塞路況，施工數年的國道一號桃園交流道改善工程今天完成通車，圖為高空鳥瞰照片。（圖／國公局提供）

市長鄭文燦指出，市府配合國道一號桃園交流道動線改善工程，決定整合周邊700米農路，將平均6至8米的蘆興南路拓寬至20米，搭配12.5米涵洞推動蘆興南路全方向交流道，達成北入南出與北出南入雙向交通動線目標。除了蘆興南路匝道通車外，蘆興南路南段（中正路至蘆興南路箱涵段）拓寬為四線道，北段（蘆興南路箱涵段至南竹路二段）也拓寬為雙線道併同完成並先行通車，其餘路段則預計在今年4月完工，提供蘆興南路交流道充足聯外道路，未來對於南崁交流道、春日路、經國路與台4線長期壅塞路況在農曆春節前得以舒緩。

▲國道一號桃園交流道改善工程今天完成通車，市長鄭文燦指出，感謝行政院協助補助，完工後可舒緩南崁地區壅塞交通狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號桃園交流道改善工程今天完成通車，市長鄭文燦指出，感謝行政院協助補助，完工後可舒緩南崁地區壅塞交通狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，桃園交流道、蘆興南路拓寬與涵洞等相關工程總經費約12億9600萬元，由於費用龐大，市府向行政院爭取並經蘇貞昌院長首肯後，由中央全額補助工程費用與用地費7成，總計補助9億7300萬元，另3億元則由地方負擔，完工後的桃園交流道可望紓解南崁地區3至4成車流，是極具效益地方重大建設。

▲施工數年的國道一號桃園交流道改善工程今天通車，圖為桃園交流道改善工程寬廣路面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲施工數年的國道一號桃園交流道改善工程今天通車，圖為桃園交流道改善工程寬廣路面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，市府與高速公路局推動近10個重大建設，陸續完成楊梅區校前路交流道、幼獅交流道改善工程、龍潭高原交流道等。另還有國道二號、桃園機場聯絡道、台15線延伸至台61線施工中。國道一號林口交流道增設立體化匝道、大鶯豐德交流道、中豐北路交流道、航空城北側聯外道路也正緊鑼密鼓的推動設計及建設計畫，每項建設計畫均得來不易，期許各項建設能依期程完成，加速桃園地方建設。

交通部政務次長陳彥伯則說，國道一號桃園交流道動線改善工程別具意義，其困難之處在於匝道外的聯絡道路規劃，感謝民代督促與預算上支持，桃園市府團隊協助與在地里民包容；除高速公路外，台15線延伸至台61線、台66線與桃園航空城計畫道路工程也在進行中，期許中央與地方共同努力，建構桃園成為具競爭力且宜居的城市。

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