男勒索不成揮刀狂刺運將　不顧大腿狂流血挾持11小時終被逮

▲桃園市邱姓男子去年5月間找來租賃轎車欲前往中壢，藉故改由邱男開車，途中揚言撞路旁車為由，恐嚇勒索1萬4千元未遂，邱持美工刀割傷吳姓運將後被埋伏警方拘捕。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子去年5月以手機找來租賃車打算往中壢一帶，後來因故改由邱接手開車，邱竟要脅吳姓運將，若不交出1萬4千元，將開車去撞路旁車輛，並以預藏美工刀割傷吳大腿，還一路趴趴走任吳流血不止，警方據報逮捕邱男時，邱又以哥哥名義應訊，檢方調查後，依恐嚇取財、傷害與偽造文書罪嫌將邱起訴。

檢警調查，25歲的邱姓男子去年5月15日晚上6時許，以手機找來由吳姓男子駕駛的租賃車，打算前往中壢與平鎮一帶，途中因為巷弄過於窄小，邱便接手駕車，邱開車載著吳姓運將在中壢、平鎮等地區趴趴走。

翌日凌晨零時20分許，邱行經平鎮區新光路偏僻路段時，揚言吳男要「撞路邊車輛」，還一路加速故意作勢要衝撞路旁車輛，恐嚇吳繳出1萬4000元，吳則聲稱身上沒帶那麼多錢，邱惱羞成怒拿出預藏美工刀割刺吳左大腿。直至隔天凌晨2時許，邱車子停在超商前休息並下車買東西時，吳趁機打電話向車行老闆求救，平鎮警方在凌晨近5時許循線逮捕邱男，吳被挾持11小時後終於獲救。

邱男在派出所製做筆錄後，冒用哥哥名字簽名，在筆錄、通知書、權利告知書等文件上簽上哥哥名義，警方後來查出並非吳男本人，罪加一等被依恐號取財與偽造文書等罪嫌送辦。

桃檢複訊時，吳男坦承開車恐嚇與剝奪吳男行動自由與強盜未遂等犯行，至於假冒哥哥簽名是擔心被警方查緝；吳男則聲稱，被邱男持刀割傷後想將租賃交車要回來，才一直待在車上，期間未被綑綁也沒有被要求不准離開與限制行動等，檢方偵結依恐嚇取財未遂、傷害與偽造私文書等罪嫌將邱男提起公訴。

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