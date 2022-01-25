快訊／囚禁暴打「港湖女神」高嘉瑜　渣男林秉樞遭起訴

▲立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林遭收押禁見將滿2個月，新北地檢署今（25日）偵結，被依強制、傷害等罪起訴。（圖／記者游宗樺攝＋高嘉瑜提供）

記者黃哲民、黃宥寧／新北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚禁在飯店內毆打、限制人身自由，甚至掌握不雅照，引起社會譁然。去年12月1日凌晨，檢警前往飯店將林秉樞拘提，當場更扣手機、備份豆腐隨身碟（Qubii）等物，由於林涉嫌傷害、強制等罪，隔日遭新北地院裁定收押禁見。如今，收押禁見將滿2個月，經過近2個月密集偵查，新北檢依傷害、強制、恐嚇、偽造文書等罪將林男起訴。

去年11月30日，「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜驚爆遭43歲男友林秉樞施暴，引起軒然大波。承辦的新北地檢署隨即在12月1日凌晨發動偵查作為，將林拘提到案。檢方也對林秉樞聲請羈押，理由是他涉犯「傷害」、「恐嚇危害安全」等罪，犯罪嫌疑重大、有事實足認有勾串證人或湮滅證據之虞，且也有反覆實施「恐嚇危害安全」罪之虞，請求羈押，法院裁准羈押禁見。

新北地檢署偵查後，認定林秉樞涉犯偽造文書、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7罪，去年12月2日收押禁見。後來，林秉樞在律見時又謊稱「高嘉瑜收了我400萬及勞力士」，因此高嘉瑜再對林秉樞提出誹謗等告訴，一共提告8大罪。

▼林秉樞在移送地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者黃彥傑攝）

林秉樞不服，向高等法院提出抗告，抗告理由則指出，自己所犯為輕罪，卻被羈押，有輕重失衡之虞，除此之外，他也已經坦承有傷害高嘉瑜，檢察官也蒐證完畢，並無勾串證人或湮滅證據的可能，且強調自己受到相當教訓，社會人格毀滅，疏無再犯可能，請求撤銷羈押裁定，但高院認為，根據檢方提出證據，林從2015年起，常因細故動怒，屢以言詞或動作恐嚇被害人，去年12月10日高院駁回林秉樞抗告，不得再抗告，林秉樞確定羈押2個月。

檢警如火如荼偵辦，而渣男林秉樞遭裁定羈押禁見將屆滿2個月，新北地檢署今日偵結，依強制、傷害等罪嫌將他提起公訴。