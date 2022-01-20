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北投「大叔格鬥盃」開打！女欠3千未還遭痛毆...3男為她進警局

記者黃宥寧／台北報導

太鬧了！北市北投區中和街493巷19日晚間，突然傳來男女大分貝叫囂聲，引起鄰里注意立刻報警處理，警方不敢鬆懈火速到場，發現竟是44歲王姓女子欠61歲葉姓男子3000元，說好的還錢期限遲遲未還，葉找上門並持伸縮警棍朝王女身上打，程姓、王姓友人上演「英雄救美」毆打葉男，3人掛彩更互告，警方依傷害罪將3人移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 北投格鬥賽。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投區發生一起口角互毆，原來是因為王姓女子欠葉姓男子3000元遲遲未還，葉男憤而上門討債。（圖／記者黃宥寧翻攝）

19日晚間，臉書社團《台北之北投幫》有名女網友發文並附上多輛警車聚集的照片詢問「所以現在那麼多警察是怎麼啦？在中和街493巷」，引來網友紛紛留言「難怪聽樓下好像很熱鬧」、「快打部隊果然猛，來超過10輛」、「抓犯人」。

北投分局在晚間11時55分接獲報案表示有打架事件，到了現場詢問才得知，葉姓男子因為不滿王姓女子欠他3000元，還錢期限到了卻遲遲沒有收到錢，憤而到王女住家附近索債，更持伸縮警棍將王姓女子打傷。

王姓女子的程姓男友人（53歲）、王姓男友人（67歲）在一旁看到王女被打得哀哀叫，二話不說直接衝上前與葉姓男子互毆，當場上演大叔格鬥盃，3人均掛彩。

警方當場將人帶回派出所後，製作筆錄，由於3人都互相提告，警方也依規定受理，將王男、程男、葉男移送地檢署偵辦。

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