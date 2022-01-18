鐵人三項選手摔成癱瘓獲國賠　基隆市府轉向協會求償獲准486萬

▲蔡姓男子參加鐵人三項比賽摔車癱瘓，基隆市府轉向協會求償獲准。圖為前總統馬英九參加鐵人三項比賽 。（圖／中華民國鐵人三項協會提供）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蔡姓男子2014年間參加基隆市政府舉辦的鐵人三項競賽，結果在自行車競速項目中，摔進基隆市湖海路賽道上的大坑洞，最後頸椎骨折、下半身永久癱瘓。蔡男向基隆市府請求國賠，獲賠967萬餘元確定。市府不滿，轉向鐵人三項協會求償，高院二審改判協會須賠償483萬餘元。可上訴。

本案發生於2014年9月間，當時43歲的蔡姓男子參加基隆市政府主辦之「2014基隆市鐵人三項競賽活動」。在自行車競速項目中，全速衝刺的蔡男騎車經過基隆市湖海路2.6公里處的賽道時，一頭栽進賽道上出現的長50公分、寬40公分、深4公分大坑洞，而後自行車失控，撞擊路邊水泥護欄後倒地。

蔡男送醫急救後，頸椎、手腳多處均嚴重骨折，最後醫師判定雙下肢癱瘓等永久性傷害。蔡男認為基隆市政府不僅是出事道路的主管機關，也是賽事的主辦機關，對道路管理有欠缺，導致他永遠癱瘓，因此提出國賠訴訟，一審判准1025萬餘元，二審改判967萬餘元，最高法院2019年底駁回上訴確定。

基隆市府不滿，認為賽事的主辦單位「中華民國鐵人三項運動協會」應該也有過失，必須負責，因此提出訴訟，要求協會全數賠償。一審法院審理後，駁回基隆市府請求，市府上訴第二審。

不過二審高等法院卻出現逆轉判決，高院認為，基隆市政府確實有維護路面完整、安全的責任；但協會負有檢查賽道之責，如有不合格狀況應通報相關單位填補坑洞。高院指出，雖然協會檢查時發現坑洞，但將不合格賽道判斷為合格賽道，導致比賽於坑洞未填補之情形下舉辦，最後造成蔡男受傷，協會應就公有設施管理有欠缺負過失之責。經過計算後，改認定協會與基隆市府各付1半責任，最後高院改判協會須賠償483萬7481元。