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防疫別忘防癌！　奇美醫推估疫情2年讓1萬2千人未進行癌篩

▲奇美醫學中心醫療團隊，呼籲民眾不要因疫情而影響進行四癌篩檢，疫情會消退，但癌症不會。（記者林云攝）

▲奇美醫學中心醫療團隊，呼籲民眾不要因疫情而影響進行四癌篩檢，疫情會消退，但癌症不會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳指出，奇美醫學中心兩年間，推估符合篩檢資格者約將近1萬2千人未進行癌症篩檢，其中以大腸癌篩檢情形為例，以近3年癌前病變或癌症的檢出率約3.35%，推估恐約有218人為癌前病變或罹癌而未能發現，後續對於個案本身和其家庭都將是沉重的負荷。

馮盈勳主任指出，奇美醫學中心連續兩年榮獲「乳癌篩檢效率王」及「疑癌追緝王」，癌症連續蟬聯國人十大死因第一名長達39年，我國政府持續推動癌症防治計畫以期增進國人健康，達到早期發現、早期治療之目的。依據最新衛生福利部2019年癌症登記報告，新發癌症人數為12萬1254人，較2018年增加5123人。

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馮盈勳主任說明指出，奇美醫學中心配合國家政策推動「全方位癌症防治策進計畫」，全面推廣四大癌症篩檢服務，包含大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌等，自2015年至2020年，四癌篩檢人次已超過176829人次；其中發現3726位癌前病變或罹癌個案。奇美醫學中心更連續兩年獲得國民健康署乳癌篩檢效率王醫學中心第一組第一名及疑癌追緝王三癌醫學中心第一組第一名。

在癌症病友中，有許多人為多年來皆未接受癌症篩檢的個案，篩檢前雖未有明顯症狀，但因主動篩檢最後確認為罹癌病人，這也是奇美醫學中心積極推動各類高風險族群，包括大腸癌篩檢著重於男性民眾，口腔癌篩檢針對有吸菸及嚼檳榔行為者，乳癌及子宮頸癌篩檢則著重於3年以上甚至7年以上等久未執行篩檢的婦女等進行篩檢的主要原因。

馮盈勳指出，2020年及2021年受到疫情影響，民眾減少出入公共場所和非必要緊急性的醫療，進行癌症篩檢的人數也大幅減少，相較2019年，奇美醫學中心2020年大腸癌篩檢人數減少3216人，口腔癌篩檢減少706人，乳癌篩檢減少953人，子宮頸癌減少1297人，總共減少6172人次，下滑16.3％。2021年在5月19日政府宣布三級警戒至7月27日降為二級警戒的這段區間，僅有2130人次進行癌症篩檢；後續奇美醫學中心透過宣導及加強提示，截至12月底共計篩檢31823人次，和2020年的篩檢人次相差無幾。

奇美醫學中心兩年間，推估符合篩檢資格者約將近1萬2千人未進行癌症篩檢，其中以奇美醫學中心大腸癌篩檢情形為例，推估2年約減少6500人執行糞便潛血檢查，以近3年癌前病變或癌症的檢出率約3.35％，所以推估恐約有218人為癌前病變或罹癌而未能發現，後續對於個案本身和其家庭都將是沉重的負荷。奇美醫學中心雖然持續維持超過8成以上的確診率，但疫情之下，個管師在追蹤的過程中，的確增加許多困難度，民眾多以疫情嚴峻減少醫院進出為由，希望能待疫情和緩後再進行確診，導致確診時間延長。

奇美醫學中心針對歷年罹癌病人進行分析也發現，未有症狀時進行篩檢而發現的癌症，其存活率皆高出許多，相對證實若能早期發現，早期確診並進行治療，其五年存活率也越高。

依世界衛生組織及實證醫學證明，四項防癌檢查（子宮頸抹片、乳房Ｘ光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查），可有效降低癌症死亡率及提高存活率。衛生福利部國民健康署統計資料分析顯示，定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔或吸菸習慣的男性26％口腔癌死亡風險；每2年1次糞便潛血檢查可降低35％大腸癌死亡率；子宮頸抹片檢查可降低約70％子宮頸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查可降低41％乳癌死亡率。台灣是世界上少數完整補助四癌篩檢的國家，民眾應多加利用。

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