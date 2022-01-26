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芋頭控必吃！肯德基夢幻甜點「芋見雲朵蛋撻」回歸　期間限定開賣

▲▼肯德基熱銷夢幻甜點「芋見雲朵蛋撻」期間限定回歸。（圖／業者提供）

▲肯德基熱銷夢幻甜點「芋見雲朵蛋撻」期間限定回歸。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

芋頭控一定要吃！肯德基熱銷夢幻甜點「芋見雲朵蛋撻」將於年前回歸，經典的163層蛋撻皮，包裹來自大甲芋頭的綿密內餡，再撒上浪漫紫芋粉的棉花糖，口感細緻滑順充滿芋頭香，1月28日至4月11日期間限定開賣。

「芋見雲朵蛋撻」去年推出即在網路掀起討論風潮，不僅吸引芋頭控，更成為IG打卡熱門甜點，還被評選為最佳伴手禮；如今網友敲碗成功，在農曆年前回歸，也滿足連假期間難得的閨密聚會、同學會、家庭聚會或是拜年相聚等需求。

▲▼肯德基熱銷夢幻甜點「芋見雲朵蛋撻」期間限定回歸。（圖／業者提供）

▲▼肯德基熱銷夢幻甜點「芋見雲朵蛋撻」期間限定回歸，滿足連假期間難得的閨密聚會、同學會、家庭聚會或是拜年相聚等需求。（圖／業者提供）

▲▼肯德基熱銷夢幻甜點「芋見雲朵蛋撻」期間限定回歸。（圖／業者提供）

「芋見雲朵蛋撻」將於1月28日至4月11日期間限定開賣，單點46元；芋見雲朵蛋撻禮盒（6個）249元；芋見雲朵蛋撻雙色蛋撻禮盒（芋見雲朵蛋撻x3+原味蛋撻x3）229元，估計再次引起一波紫色搶購風潮，1月28日至4月11日期間限定回歸，全台門市限時販售，售完為止。

▲麥當勞紅豆派限時回歸。（圖／業者提供）

另外，麥當勞的人氣點心之一「紅豆派」也宣布限時回歸了，酥脆派皮裡頭夾著滿滿紅豆內餡，只要開賣就吸引一票人搶吃，即日起至2月22日限定上市，售完為止；期間還加碼推購買任一分享盒享「指定飲品買1送1」。

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