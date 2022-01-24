吃雞神器來了！肯德基推「炸雞圍兜兜」　全台限量9千組開賣

▲先前在國外爆紅的吃雞神器——肯德基「炸雞圍兜兜」終於來台灣了！（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

先前在國外爆紅的吃雞神器——肯德基「炸雞圍兜兜」終於來台灣了！台灣肯德基在農曆新年推出的「富貴兜來好運餐」，只要購買就能獲得2個炸雞圍兜兜，明（25）日起全台9000組限量開賣。圍兜兜專為炸雞控打造，只要戴上，掉下的炸雞脆片全都可以牢牢接住，再一次全塞進嘴裡，一塊脆屑都不放過。

肯德基於過年期間限定推出「富貴兜來好運餐」，商品包含2個「炸雞圍兜兜」，讓人大口吃雞不怕掉屑，此次餐點搭配近期推出的「金海派富貴起司雞」，以經典的咔啦脆雞，裹上特製海鮮風味金沙醬，由多種海味食材、鹹蛋黃、洋蔥、辣椒、蒜頭等佐料炒製而成，炸雞的表面呈現富貴的金黃色，咬下後酥脆多汁。

▲肯德基推出限定的「富貴兜來好運餐」，還有吃雞神器「炸雞圍兜兜」。（圖／業者提供）



「金海派富貴起司雞－富貴兜來好運餐」將於1月25日起於全台門市限時開搶，每套$888，就可獲得超狂吃雞神器「炸雞圍兜兜」2個，數量9000組，售完為止。整組套餐另包含：4塊金海派富貴起司雞、 4塊咔啦脆雞、1盒原味蛋撻禮盒、1個享樂星球拼盤、 1瓶可樂。

▲麥當勞薯餅回歸！酥脆薯餅搭配大塊肉排超罪惡。（圖／業者提供）

另外，台灣麥當勞先前因受到航運影響，薯餅停賣了2週，今（24）日宣布早餐「薯餅」回來了！全門市即起恢復正常供應，相關有含薯餅系列產品通通吃得到，並加碼祭出每年春節必吃的「金迎招財系列」，其中，必吃夾酥脆薯餅搭配多汁肉排的「金迎招財薯來堡」，大口咬下超滿足，即日起至2月22日限量販售，期間購買系列漢堡還送紅包袋。

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