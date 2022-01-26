美研究：Omicron嚴重程度低於Delta　每1000例只有9人死亡





▲美國針對Omicron最新研究，再度證實嚴重程度低於Delta。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國最新一項研究顯示，Omircon變異株和先前全球大流行的Delta變異株相比，各項嚴重程度都更輕，像是染疫者住院時間更短、更少人因重症進入加護病房，就連死亡人數也明顯較低。

路透社報導，美國CDC於25日的報告中指出，Omicron在重症、致死率方面確實比Delta更輕微，但傳播速度卻遠超越Delta，使得在美國、歐洲、日本等地都見到前所未有的單日確診紀錄。

從數據面來看，目前COVID-19高點已超過Delta疫情高峰，不過Omicron重症進入加入病房的人數，比去年冬天還要低29％，比Delta疫情潮低上26％。這波染疫重症病例減少可能和各國疫苗覆蓋率提高，以及加強劑的施打有關，還包括已經染疫過的人，體內擁有更高抗體的緣故。

研究顯示，去年12月19日到今年1月15日是Omicron疫情高峰，平均1000名確診病例中有9人死亡，前一次冬季高峰每1000例中有16人死亡，Delta疫情高峰期間，則是每1000名確診者中有13人死亡。

CDC指出Omicron疫情之所以造成更多孩童確診，可能是因為孩童疫苗接種率低的關係，美國5歲以下的孩童還不能接種疫苗，而18歲以下的孩童及青少年疫苗接種率也低於成人。

這項研究分析資料取自大型健康數據庫，以及3個紀錄2020年1月至今年1月15日的監測系統。當局指出該項研究無法排除住院後才感染COVID-19的病人，因此可能會造成染疫住院人數灌水的現象。