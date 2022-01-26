　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

習近平會見國際奧會主席　疫情以來罕見會晤外賓

▲▼習近平會見國際奧委會主席巴赫。（圖／新華社）

▲習近平會見國際奧委會主席巴赫。（圖／新華社）

中央社

北京冬季奧運即將揭幕，中國國家主席習近平今天會晤國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）。自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，習近平很少會晤外賓。

新華社報導，「國家主席習近平25日下午在北京釣魚台國賓館會見國際奧委會主席巴赫。」新華社先前報導，在2月4日開幕式前，巴赫已於22日抵達北京，採取「為期3天的隔離措施」。

根據國際奧會網站聲明，兩人會晤時談及COVID-19防疫對策，巴赫告訴習近平：「中國現在是冬季運動國家，這是全球冬季運動新時代的開始。」兩名領導人談及國際社會對2022年北京冬奧的強力支持。

自COVID-19疫情爆發以來，習近平未曾離開中國，預計他未來將進行數場會晤，與巴赫的會面只是首場。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等政要也將抵達北京出席冬奧。

習近平上次會見來訪國家元首是在2020年3月，當時他在北京會晤巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi），之後所有外交會談都是透過線上論壇或電話進行。

美國及數個盟邦，包括英國、加拿大、澳洲、日本及丹麥都已表明，將不會派遣官方外交代表出席北京冬奧，以抗議中國人權紀錄。

北京當局希望，下週舉行的冬奧能成為中國軟實力勝利，但西方多國政府認為，中國普遍存在侵犯人權問題，因此祭出外交杯葛，北京冬奧還未揭幕就已蒙上陰影。

國際奧會先前因與中國女網選手彭帥的視訊通話而遭受抨擊，但巴赫仍堅稱國際奧會恪守「政治中立」。彭帥在指控中國前國務院副總理張高麗對她性侵後，曾短暫神隱。

去年11月21日，巴赫在與彭帥視議通話30分鐘後遭到批評，因為他未能針對彭帥的安全對中國提出要求。

ET快訊
拜年必用！　LINE免費貼圖「35款一鍵領取」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平會見國際奧會主席　疫情以來罕見會晤外賓

海峽兩岸新媒體學院成立　「培育人才」瞄準東莞3千台商助轉型

8歲童字太醜還頂嘴！爸怒打誤把鉛筆「插進兒後腦」　驚悚畫面曝

藍車「後輪懸空」懸崖邊迴轉　驚險影片曝...冷汗直流

陸今年對台工作軟硬兼施　汪洋「反獨促統、加強兩岸青年交流」

4歲童狂咬自己到血肉模糊亡！8月大雙胞胎也自殘...醫曝驚悚原因

香港再增124例確診「6例源頭不明」　深圳收緊入境限制

澳洲總理微信被接管？　陸斥抹黑：沒興趣干涉他國

29歲女模「買上等精子」生3混血美娃！被笑孩沒爸　4年後身家上億

一見面就沒下文！180cm工程師「相親3年都失敗」　就醫才知得病

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

歐告坐後座突然哀號爆哭！　爸問「要不要抱」叫更大聲

11、12月統一發票開獎啦　快來看千萬得主是不是你？

習近平會見國際奧會主席　疫情以來罕見會晤外賓

海峽兩岸新媒體學院成立　「培育人才」瞄準東莞3千台商助轉型

8歲童字太醜還頂嘴！爸怒打誤把鉛筆「插進兒後腦」　驚悚畫面曝

藍車「後輪懸空」懸崖邊迴轉　驚險影片曝...冷汗直流

陸今年對台工作軟硬兼施　汪洋「反獨促統、加強兩岸青年交流」

4歲童狂咬自己到血肉模糊亡！8月大雙胞胎也自殘...醫曝驚悚原因

香港再增124例確診「6例源頭不明」　深圳收緊入境限制

澳洲總理微信被接管？　陸斥抹黑：沒興趣干涉他國

29歲女模「買上等精子」生3混血美娃！被笑孩沒爸　4年後身家上億

一見面就沒下文！180cm工程師「相親3年都失敗」　就醫才知得病

快訊／北市女三寶「逆向」上環東撞2車　22歲重機騎士飛落墜地亡

82歲失智父遭關陽台、睡排泄物活活虐死　女兒女婿辯：求減刑

烏克蘭、台灣危機夾殺　拜登面臨生死交戰抉擇

俄出動「6000兵力、60戰機」克里米亞半島軍演　加壓烏克蘭情勢

北市長支持度勝出？陳時中：小學生對我好感度最高

片商砸300萬徵「網美型女優」！　超強企劃曝光…AV導演驚：很猛

輝瑞BNT研發「專攻Omicron」疫苗　展開臨床試驗

外送員國道狂飆！最慘恐吞6000罰單…內行人揭原因：很常被騙

美軍8500人待命　俄國反批讓緊張情勢升溫

周興哲做早餐給李沐吃　為女友親下廚「趙岱新最愛這道」

拜登罵記者「son of a bitch」　麥克風全放送！火速致電道歉

大陸熱門新聞

女模買精生3混血美娃！被噴孩子沒爸現況身家上億

8歲童字太醜！爸怒打誤把筆插進兒後腦

習近平見國際奧會主席　疫情以來罕見

4歲童狂咬自己到血肉模糊亡！8月大雙胞胎也自殘

180cm工程師相親3年都失敗　原因曝

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

港葵涌邨逾200人確診「0重症」

千萬網紅喝恆河水大讚乾淨！秒在印度確診新冠

壯男頭頸疼痛半個月　刮痧一半心臟驟停

17歲男找到生母後自殺　悲慘一生曝

車跨懸崖迴轉　驚險影片曝光

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」

貨車闖工廠迴轉！保全肉身攔截慘遭輾斃

「培育人才」瞄準東莞3千台商助轉型

更多熱門

相關新聞

習近平致函文在寅賀70大壽！

習近平致函文在寅賀70大壽！

南韓總統文在寅昨（24）日迎來人生70歲大壽（虛歲），為此中國國家主席習近平傳送信函祝賀，強調中韓兩國今年迎來建交30周年，在許多領域的交流上皆有進展、取得實質成果。不過分析指出，韓中兩國恐怕難以趕在北京冬奧開幕前（2月4日）舉行視訊元首峰會。

北京冬奧村首批村民入住　床能自動推醒

北京冬奧村首批村民入住　床能自動推醒

軍委舉行晉升7位上將軍、警銜儀式　習近平頒發命令狀

軍委舉行晉升7位上將軍、警銜儀式　習近平頒發命令狀

北京冬奧不到半個月！Omicron、Delta雙夾殺

北京冬奧不到半個月！Omicron、Delta雙夾殺

北京冬奧倒數2周　張藝謀：開幕式簡約精彩

北京冬奧倒數2周　張藝謀：開幕式簡約精彩

關鍵字：

北京冬季奧運習近平冬奧國際奧會主席Thomas Bach

讀者迴響

熱門新聞

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

深夜5.0地震「雙北狂晃」　氣象局回應了

快訊／全聯開出1張千萬發票

快訊／逆向車撞2車！重機騎士重傷

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

新春拜年必用款！LINE免費貼圖「35款一鍵領取」

快訊／小七消費對中千萬「是你嗎？」　統一超商中獎發票出爐

周子瑜「低調返台」行程曝光！全身黑現機場

曲家瑞曬親筆納豆畫像集氣！　「背後長出一對翅膀」惹議

她蹲舉167kg瞬間斷臂影片曝　骨頭險刺穿

更多

最夯影音

更多
網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死
納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面