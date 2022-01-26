習近平會見國際奧會主席　疫情以來罕見會晤外賓

▲習近平會見國際奧委會主席巴赫。（圖／新華社）



中央社

北京冬季奧運即將揭幕，中國國家主席習近平今天會晤國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）。自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，習近平很少會晤外賓。

新華社報導，「國家主席習近平25日下午在北京釣魚台國賓館會見國際奧委會主席巴赫。」新華社先前報導，在2月4日開幕式前，巴赫已於22日抵達北京，採取「為期3天的隔離措施」。

根據國際奧會網站聲明，兩人會晤時談及COVID-19防疫對策，巴赫告訴習近平：「中國現在是冬季運動國家，這是全球冬季運動新時代的開始。」兩名領導人談及國際社會對2022年北京冬奧的強力支持。

自COVID-19疫情爆發以來，習近平未曾離開中國，預計他未來將進行數場會晤，與巴赫的會面只是首場。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等政要也將抵達北京出席冬奧。

習近平上次會見來訪國家元首是在2020年3月，當時他在北京會晤巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi），之後所有外交會談都是透過線上論壇或電話進行。

美國及數個盟邦，包括英國、加拿大、澳洲、日本及丹麥都已表明，將不會派遣官方外交代表出席北京冬奧，以抗議中國人權紀錄。

北京當局希望，下週舉行的冬奧能成為中國軟實力勝利，但西方多國政府認為，中國普遍存在侵犯人權問題，因此祭出外交杯葛，北京冬奧還未揭幕就已蒙上陰影。

國際奧會先前因與中國女網選手彭帥的視訊通話而遭受抨擊，但巴赫仍堅稱國際奧會恪守「政治中立」。彭帥在指控中國前國務院副總理張高麗對她性侵後，曾短暫神隱。

去年11月21日，巴赫在與彭帥視議通話30分鐘後遭到批評，因為他未能針對彭帥的安全對中國提出要求。