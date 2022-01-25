習近平致函文在寅賀70大壽！中韓建交30周年　視訊峰會恐難促成

▲習近平致函文在寅祝賀70歲大壽。（圖／達志影像／美聯社、路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅昨（24）日迎來人生70歲大壽（虛歲），為此中國國家主席習近平傳送信函祝賀，強調中韓兩國今年迎來建交30周年，在許多領域的交流上皆有進展、取得實質成果。不過分析指出，韓中兩國恐怕難以趕在北京冬奧開幕前（2月4日）舉行視訊元首峰會。

根據《韓聯社》，青瓦台發言人朴炅美（박경미）於24日下午在書面報告中透露，習近平向文在寅傳遞生日慶賀訊息，而文在寅也表達感謝之意，「韓中兩國元首今年將迎來建交30周年，雙方決定將以過去發展關係時所取得的成果為基礎，在所有領域上強化實質的交流與合作。」

報導指出，韓中兩國為了能夠促成文在寅、習近平兩人的視訊元首峰會，在檯面下進行許多討論；不過隨著美中兩國針鋒相對，在如此敏感的時機點，若要讓韓中元首視訊峰會趕在2月4日北京冬奧開幕前舉辦，恐怕難有充足時間協商會上討論議題。

南韓政府某關係人士透露，「我方（南韓）仍正在與中方溝通，因此無法斷言任何結果，不過從現在看來，恐怕難以在短時間內促成視訊會談。」

另外，文在寅結束阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、埃及等中東3國的國是訪問後於22日返抵南韓。根據防疫規定，文在寅從23至25日必須居家辦公。

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