桃市成疫情重災區　鄭文燦：1／27起65歲長者接種莫德納

▲為提高桃園社區疫苗接種率，市長鄭文燦表示，1月27日下午開放65歲以上長者接種莫德納疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市最近爆發多起確診個案，市長鄭文燦25日在防疫專案會議上表示，為提高桃市疫苗覆蓋率，1月27日將由各區里統通知65歲以上長者至各社區接種站接種莫德納疫苗；另外，1月28、29日與2月4、5日將在桃園巨蛋、桃園市榮民服務處各設置1處接種站，開放免預約施打第一至三劑BNT及高端疫苗。

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▲市府新聞處以圖表方式籲請65歲以上長者接種莫德納疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，第20期疫苗施打計畫將進行至27日上午，桃市剩餘莫德納疫苗將分配至各社區接種站，由區里系統通知65歲以上長者（含不在籍者）於27日下午前往接種。

▲市府新聞處以圖表方式籲請市民接種一至三劑BNT或高端疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃園市衛生局另安排春節期間1月28、29日與2月4、5日，在桃園巨蛋、桃園市榮民服務處各設置1處接種站，開放免預約施打第一至三劑BNT及高端疫苗。

鄭文燦強調，為提高桃市疫苗覆蓋率，籲請市民與長者在時間內請往接種疫苗，若預約其他合約醫療院所，則請上桃園COVID-19防疫資訊站查詢。

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