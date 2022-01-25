新北女打第三劑後突倒下…兒淚「昏迷指數剩3」　醫解釋這樣打反應較大

▲第三劑疫苗開打。（資料照／記者袁茵攝）



記者董美琪／綜合報導

近日陸續傳出打完第三劑疫苗後，出現不良反應案例。新北市一名65歲婦人，15日早上去三重一間診所打第三劑莫德納疫苗（前兩劑打AZ），一小時後突然倒下，目前住院11天，昏迷指數只有3，身體狀況每況愈下，讓家屬相當傷心，醫院已通報疫苗不良反應，但是否與疫苗有關？得待指揮中心釐清。

根據《東森新聞》報導，這位65歲婦人施打第三劑疫苗「莫德納」後，突然昏倒送醫。兒子游先生哽咽還原當時情況，「聽到我母親在說身體不舒服，才走到大門口，正要穿鞋子時，人就倒下來了。」他表示，母親平時很健康，前兩劑AZ也沒有不適，沒想到15日早上去診所打第三劑一個小時後出事。

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游先生指出，媽媽疑似出現心肌炎、心肌梗塞狀況，醫院因為沒有葉克膜，協助轉送到長庚醫院，應該是疫苗引起的不良反應，醫院也已通報。他難過地說，目前媽媽腦幹受損，壓迫到神經，醫生說腎相關指數也開始異常，可能會多重器官衰竭。

指揮中心昨天表示，疫苗不良件數新增79件，接種後死亡5件（4件與莫德納有關），年齡約在54歲到80歲間。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，前面打AZ，若第三劑打半劑莫德納反應會比較強，因為mRNA的劑量較大，反應也比較多，若要選擇疫苗可以身體狀況，多跟醫師討論。