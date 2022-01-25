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醫護搶救畫面曝！高雄女打莫德納15分後倒地亡　衛生局：疫苗不良反應

▲高雄市大寮發生一名婦人接種完莫德納疫苗15分鐘後，倒地搶救不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮一名婦人接種完莫德納疫苗15分鐘後倒地，經搶救宣告不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄一名72歲婦人25日上午前往接種站施打第3劑莫德納疫苗，沒想到當她休息完畢後準備返家，卻突然身體不適昏倒。接種站醫護人員見狀立刻搶救，並將婦人送醫，但仍宣告不治。目前衛生局正積極調查死因中，而送醫當下畫面也隨之曝光。

據了解，該婦人今早9時許前往大寮包公廟打完第3劑疫苗，也依照程序完成接種，在休息區待了將近15分鐘，全程沒有感覺到異狀，隨後起身準備與丈夫離開。

豈料，當2人準備騎車返家時，婦人突然身體不適，隨後暈倒在地，行車記錄器迪畫面，就清楚看到接種站人員見狀立刻衝上前急救，並通報救護車送醫，但婦人到院後仍宣告不治，目前已通報衛生局釐清詳細死因。

▲高雄市大寮發生一名婦人接種完莫德納疫苗15分鐘後，倒地搶救不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲醫護衝上前搶救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，高市衛生局表示，個案為70多歲女性，有糖尿病、氣喘病史，25日上午8點多於大寮包公廟由瑞生醫院接種第三劑Moderna疫苗（前2劑AZ），於休息15分後配偶陪同步行離開，於9:10休克無意識。

高市衛生局指出，現場醫師施予急救，並由救護車送至瑞生醫院急救，到院前死亡，市府團隊已向家屬關懷慰問，並向衛福部進行疫苗不良反應通報，希望儘速調查釐清真相。

 
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