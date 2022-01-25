拜登罵福斯記者「son of a bitch」　麥克風全放送！火速致電道歉

President meets with members of his administration to discuss ways to lower costs for working families President Biden on ways to lower prices for working families as inflation impacts Americans nationwide. 由 Fox News 發佈於 2022年1月24日 星期一

▲直播影片8分27秒左右起，拜登聽完杜西的問題，竟爆粗口回應。

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統拜登24日召開經濟記者會時，被福斯新聞白宮記者杜西（Peter Doocy）問及通貨膨脹問題，卻疑似忘記麥克風沒關，批評對方是「多麼愚蠢的雜種」（What a stupid son of a bitch）。據悉，他已經火速聯繫杜西致歉，澄清那番言論並非針對個人。

拜登24日會見內閣成員及白宮貿易競爭委員會，討論如何降低美國物價，他演講結束後，媒體開始大聲提問，希望總統能夠回答幾個問題，卻被工作人員要求離席。

杜西大喊，「那你願意回答關於通貨膨脹的問題嗎？你認為通貨膨脹會成為期中選舉到來前的政治負擔嗎？」拜登卻語帶嘲諷地咕噥，「這是一項偉大的資產，更多通貨膨脹。真是個愚蠢的雜種。」

▲美國總統拜登（Joe Biden） 。（圖／路透）

據悉，杜西經常與白宮發言人莎琪（Jen Psaki ）針鋒相對，對於本次「粗口風波」一笑置之。他當日稍晚前往福斯政論節目錄影時，向主持人漢尼提（Sean Hannity）證實已經接受總統的道歉。