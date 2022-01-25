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每百人擁120槍！美「大規模槍擊淪日常」狠奪2千命　死亡輪迴無解

▲▼美國全國步槍協會（NRA）2019年年會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民眾參加全國步槍協會（NRA）2019年年會。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，美國每100人擁有120把槍械，成為全球唯一公民持槍數比人口還要多的國家，但槍枝暴力死亡人數持續成長，大規模槍擊頻傳也成為「獨特美國現象」，20年奪走2000條人命。儘管許多人不滿生命遭受威脅，卻仍有大批民眾支持憲法保障的擁槍權，進一步導致政治改革僵局；在此情況下又傳槍擊，反而持續推高槍枝需求，形成窒礙難解的「死亡輪迴」。

▲瑞士智庫「小型武器調查」估算，美國每100人持有120把槍械，全球最高。點圖可放大。（圖／翻攝smallarmssurvey.org）

▲瑞士智庫「小型武器調查」估算，美國每100人持有120把槍械，全球最高。點圖可放大。（圖／翻攝smallarmssurvey.org

美國「公民擁槍率」全球最高

瑞士智庫「小型武器調查」（SAS）指出，美國每100人擁有120把槍械，遠高於飽受7年內戰之苦的葉門，而此地區擁槍率不到美國的一半；全球8.57億把民用槍枝中，美國人就持有3.93億把，佔整體46%。蓋洛普民調（Gallup）2020年10月數據顯示，美國成人高達44％生活在擁槍家庭裡，1/3擁有自己的槍枝。

德州大學奧斯汀分校政治學副教授艾金斯（Zachary Elkins）表示，美國是全球「唯三」將攜帶或擁有武器視為憲法保障權利的國家，國內槍械需求日益高漲，生產量也持續上升。瓜地馬拉及墨西哥也透過憲法保障擁槍權，當局卻更願意立法管制，尤其考慮到當地組織犯罪問題，態度更加積極，反觀美國的擁槍權辯論卻趨向政治化。

根據美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）數據，2018年，美國生產900萬把槍械，是2008年的2倍多；2021年3月，FBI實施近470萬次「槍枝買家背景查核」，成為20多年以來單月最高。

▲▼美國槍殺率全球最高。點圖可放大。（圖／翻攝ghdx.healthdata.org）

▲已開發國家中，美國因槍枝受傷、自盡或者意外殺害的人數最高。點圖可放大。（圖／翻攝ghdx.healthdata.org）

美國是「槍殺率」最高的已開發國家

健康指標和評估研究所（IHME）2019年數據指出，美國每10萬人就有4人死於槍枝暴力，是其他已開發國家平均值的18倍；該國人口僅占全球4%，卻超過2.3萬人飲彈自盡，占全球44%。

根據美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）2021年4月調查，近1/3美國人認為，如果更多人擁槍，就能有效減少犯罪；但諸多研究卻顯示，人們越容易取得槍枝，與槍枝相關的死亡數就越多，包括自殺、謀殺及意外。該國生產的槍枝也大量流入拉丁美洲及加勒比海國家，加劇當地犯罪集團活動及衝突。

▲▼ 美國聯邦快遞公司（FedEx）15日大規模槍擊案造成8人死亡，槍手為19歲前員工布蘭登霍爾（Brandon Hole）。（圖／達志影像／美聯社）

▲過去20年，美國每年發生大規模槍擊案。圖為2021年聯邦快遞公司（FedEx）大規模槍擊案，造成8人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

美國「大規模槍擊案」全球最多

1998至2019年，一半以上已開發國家發生大規模槍擊案，但沒有一個地方超過8起；在此22年間，美國卻發生超過100起大規模槍擊案，造成2000人死亡，頻率及死傷都嚴重許多。

紐澤西州威廉帕特森大學（William Paterson University）社會學及刑事司法助教席爾瓦（Jason R. Silva）進行研究時，對「大規模槍擊」採取保守定義，也就是排除槍手喪生、利益相關犯罪活動、家暴及國家暴力後，造成4人以上死亡的攻擊；儘管如此，美國2019年就發生8起案件，釀成68死19傷，如果採用更廣泛的定義，死傷數字還會更高。

華府非營利組織「槍枝暴力檔案」（The Gun Violence Archive）認定，排除槍手後，釀成至少4人死傷的無差別攻擊，即為「大規模槍擊」；若採取此定義，美國2019年就發生417件，2021年截至11月底已多達641件。

▲全美步槍協會（NRA）雷明登武器公司（Remington）（圖／記者吳美依攝）

▲美國槍枝改革困難重重。（圖／路透）

法律改革困難重重

數十年以來，美國槍枝改革因政治僵局停滯不前，黨派分歧也反映在選民身上。據「皮尤研究中心」2021年4月數據，80％共和黨選民認為，美國槍枝法律關乎權利，不應該那麼嚴格。即使拜登政府推動改革，眾議院也在2021年3月通過法案，強制規定業者進行槍枝買家背景調查，法案至今卻還躺在參議院。

《英國醫學期刊》2019年研究指出，美國槍枝管制法律越寬鬆、擁槍率越高的州，越可能發生大規模槍擊案。但至少25州採納「堅守陣地法」（Stand-your-ground law），若人民感覺自己遭受威脅或面臨立即傷害，就有權使用致命武力自衛，不須先考慮撤退或緩解局勢。

聯合國2019年強調，此法律可能鼓勵人民利用致命武力應對各種情勢，而非當成最後手段。社運家巴蒂亞（Rukmani Bhatia）也批評，擁槍者「以危險的方式，合理化攜帶、持有及使用槍械的權利」，而堅守陣地法「扭曲人們對安全權利的理解，在最糟糕的情況下，還賦予人們剝奪他人生命的權力。」

2018年，聖路易華盛頓大學「惠特尼·R·哈里斯世界法研究所」批評，美國政府未能「透過合理有效的國內政策」避免或減少槍枝暴力，已經限制美國人民享受基本自由的能力，包括生命權及身體完整權。

▲民眾參加全美步槍協會2019年的年會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國擁槍權爭議至今無解。（圖／達志影像／美聯社）

槍枝暴力「致命循環」恐將持續

CNN寫道，許多國家實施更嚴格的法律後，成功減少槍枝暴力死亡人數，英國、澳洲及紐西蘭都有先例。但據「皮尤研究中心」最新調查，即使成千上萬人因此喪命，卻僅約一半美國成人支持槍枝法律嚴格化，與此同時，政治改革依舊停滯，這個「暴力的致命循環」似乎註定持續下去。

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