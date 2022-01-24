加強劑驚爆恐怖副作用！她打完急住院6天　腦血管破裂、記憶衰退

▲馬來西亞一名女子在施打加強劑後，出現腦出血、記憶力衰退等嚴重副作用。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名女子在接種新冠加強劑後，出現嚴重副作用，不僅感到頭痛暈眩，還出現腦血管破裂出血的症狀，導致她必須住院6天接受治療。這名女子聲稱，她在出院後身體依舊虛弱，更出現記憶力衰退、視力模糊、不識字的現象，生活大受影響，不過女子並未透露自己打的是什麼品牌的疫苗。

綜合當地媒體報導，這名女子23日在Facebook指出，她在1個月前接種加強劑後，一開始並未出現發燒等疫苗副作用，不過3天後，她突然感到劇烈頭痛、血壓飆升，當晚更出現嘔吐、癲癇等症狀。隔天，女子開始語無倫次，而且血壓持續升高，於是她的家人趕快將她送院治療。

女子被送到醫院時，意識已相當模糊，就連醫師問她叫什麼名字、家住在哪等基本個人資料，她也答不出來，於是她被緊急送往醫院的紅色（緊急）區域接受治療。醫師後來證實，她的腦血管破裂出血且有中風徵兆。

住院6天後，女子被獲准出院。她本以為自己已有所好轉，豈料健康狀況卻在出院後每況愈下，甚至開始出現記憶力衰退、不識字的現象。她表示，「很多事情都變得很奇怪，我可以和人正常交談，但我卻不認得很多東西，最簡單的水果、蔬菜，我都不記得它們叫什麼名字，就連幼兒園的課本我也唸不出來。」

醫護人員對於這名女子的狀況也深感奇怪，她補充，「人們都以為我已經痊癒了，但我卻還在和加強劑的副作用苦苦搏鬥，我的身體非常疲憊，健康狀況越來越差，記憶力衰退，左眼視線逐漸模糊，心情也受到影響，這樣的日子還要過多久呢？」

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