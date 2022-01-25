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林秉樞腳踏多條船！同套路騙首長女秘書、多位女大生　約去看豪宅

林秉樞以博士生身分掩護，謊稱國安高層幕僚或富二代，靠吹噓、裝熟攀附權貴，一堆政商名流因此遭騙。（翻攝林秉樞臉書）

圖文／鏡週刊

林秉樞捲入家暴高嘉瑜案遭收押前，不只遊走政商界圈，身邊更不乏女友，辦案人員還原林手機的檔案及親密照片，發現幾乎都是林與女性友人合意下拍攝，並非偷拍而來，但至今僅高嘉瑜一人出面提告。

本刊調查，林秉樞將交往對象的私密照存入雲端，受害者除了已曝光的高嘉瑜外，還有某醫院護理師、單親媽媽、日文老師、律師、國立大學學者、重量級政治首長女祕書，以及多位女大生。

林秉樞（左）不滿副總統賴清德沒來參加母親告別式，竟強摘高嘉瑜（右）口罩，還不准工作人員拿口罩給高。（翻攝三立新聞）

林秉樞把妹技術一流，他交往過的女友個個甜美可愛，但完全不知他腳踏多條船，由於林秉樞的外型高大帥氣，不發飆時對女生們極為貼心溫柔，除了不時吃大餐，還相當細心，不只在生日送上精緻禮物創造驚喜，他出手甚至會讓人感覺家境不錯。

林秉樞除長期投宿板橋馥都飯店外，他在台中薆悅酒店也租了一間房久住。（翻攝薆悅酒店官網）

林秉樞善於營造多金形象，他還會帶女生去看豪宅，營造幸福的喜悅感，加上讓人覺得他認識很多政商名流，未來前途看好，才讓女生陷入愛情漩渦。

不過，依據林秉樞的前科紀錄，他從七年前即常因細故動怒，屢次以言語或行為恐嚇家人、女友，去年才因揚言殺人及散布影片的恐嚇案，遭法院判刑並宣告緩刑，未料他不知悔改，隨即又犯下家暴高嘉瑜案。

高嘉瑜期許自己在新的一年活出自信，也感謝老天爺給她轉大人的機會，希望不要再有家暴案發生。

雖然他透過律師對外發表道歉聲明，說自己「已受相當教訓，社會人格毀滅，不會再犯」，但恐嚇言詞或揚言公開私人隱私，已足讓被害人惶惑不安，更嚴重影響社會治安，唯有司法重懲及相關配套措施並行，才能避免類似事件一再發生。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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