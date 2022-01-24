桃園增設中壢公民會館擴大採檢　有效控制社區傳播風險

▲市長鄭文燦視察中壢公民會館採檢站。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區公民會館採檢站24日開始運作，提供有足跡重疊或認為有必要的民眾前來採檢。市長鄭文燦於視察該採檢站指出，桃園11處社區採檢站23日共有3,473位民眾及移工進行採檢，採檢結果新增2位確診個案，其中一位是亞旭員工、另一位是已匡列舊案，市府將持續透過多次、多天、多層次的採檢措施，有效控制社區傳播風險。

鄭市長說，針對亞旭電腦員工群聚感染事件，市府積極協助中央推動遠雄自由貿易港區的園區清零計畫，同時構築好桃園的社區防線，其中遠雄自由貿易港區正進行4,500人的採檢，其他的加值園區員工也會進行二採；在社區防線上，市府在確診個案足跡的熱區及移工的熱區皆設有採檢站，提供移工及市民朋友前往採檢，並透過區里系統與勞動局系統，針對火車站、東南亞的商店街、移工餐廳、教會等移工生活的熱區加強宣導民眾及移工進行篩檢，確保沒有潛藏的病例或傳播鏈，目前11處臨時採檢站已採檢約6萬人，後續將視疫情變化同步調整運作方式。

有關移工快篩部分，市府已於今日提供約4萬4,000劑快篩試劑給雇用移工50人以上的事業單位，後續第二輪將擴大到市內雇用移工20人以上的事業單位約1,700家、雇用超過3萬名移工，總計將可提供約7萬4,000名移工進行快篩。此外，市府也將提供約3萬劑快篩試劑給基層診所，如快篩後有陽性反應者，再由診所轉介至醫院進行PCR檢測。