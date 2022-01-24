她逛全聯買到1元菠菜！再人品爆發搶「這1樣」引暴動：太划算

▲看到標價，原PO也一度懷疑是不是打錯價格。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少人喜歡到超市碰碰運氣，看會不會挖到特價品，或是貼標的打折生鮮品，但這運氣也太好了吧！一位女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼文，分享她逛一圈的戰利品，其中有一包袋裝菠菜，明明看起來還很新鮮，但標價居然只要1元，「還以為是打錯了！拿去結帳時，真的是1元噢！」神運驚呆其他人。

這位女網友文中笑呼，「全聯是省錢媽媽的好朋友！」並說她看到菠菜標價1元時也很納悶，「我也不知道這『1元的菠菜』是怎麼回事？原先還以為是打錯了！拿去結帳時，真的是1元噢！」只見菠菜的標價貼紙上，本來就印有「折扣品」的字樣，但看起來還很鮮綠，完全不像折扣品。

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▲1元菠菜還很新鮮翠綠。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

另外，她還挖到別的戰利品，包括貼黃標特價「1顆10元」的青花菜共2顆、貼黃標特價「1條10元」的韓國夏南瓜（韓國櫛瓜）共2條，等於原PO只花了41元買了這些青菜，而且從照片來看，就算是貼黃標，青花菜跟櫛瓜還是很新鮮，完全沒有爛掉、發黃。

▲原PO還挖到10元青花菜2顆。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

女網友就說，買折扣品確實要自行評估一下東西的狀態，很爛又黃的那種根本碰不了，「如果能像今天這麼幸運，買到便宜狀況又好的，那真的是小確幸」，似乎也對自己當天的運氣感到有點意外。

貼文一出，讓許多常在全聯採購的網友也羨慕不已，「為什麼別人的全聯都會有那麼多特價」、「這餐省了不少呢！都好划算啊」、「是不是我好事還得做得更多？我都沒遇到這種」、「我最愛的菠菜才1元……告訴我這怎麼回事」、「人品爆發欸」、「買到8折已經是我的極限了」、「可以去買樂透囉！」

▲10元櫛瓜引暴動，不少網友直呼原PO太幸運。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

還有人忍不住暴動，認為原PO一次買到2條10元櫛瓜真的太扯，「這太不合理了」、「我頂多買到一條特價50幾塊，從沒見過10元的」、「櫛瓜未免太便宜了吧」、「那個櫛瓜超划算……現在正常價一條要105耶」、「昨天看到我們這邊難得出現韓國櫛瓜，竟然要100多塊！版主的10元好幸運啊」、「前幾天買109欸」「櫛瓜我昨天看我家是109欸！」