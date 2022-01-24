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活化空地磁吸效應！台東全聯旗艦店開幕　市區新零售商圈成形

▲▼台東全聯旗艦店開幕，縣長饒慶鈴親赴現場祝賀並致贈感謝狀。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東全聯旗艦店開幕，縣長饒慶鈴親赴參加剪綵祝賀並致贈感謝狀。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府為活化閒置土地及帶動整體商業區發展，市區中山路與正氣路口縣有地，由全聯實業公司得標，並興建5層樓高並附設室內停車場的全聯臺東中山店22日盛大開幕，縣長饒慶鈴表示，期盼作為旗艦超市的全聯大樓與周邊店家共榮共好，讓周圍居民生活機能更完善，提升在地商業及經濟發展。

▲▼台東全聯旗艦店開幕，縣長饒慶鈴親赴現場祝賀並致贈感謝狀。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，縣府持續推動活用縣內閒置土地，感謝全聯送給鄉親旗艦大樓這份新年禮物，連同周圍的中央市場、量販店、秀泰影城、台東觀光夜市等，將組成台東最熱鬧的商圈，為店家及就業市場注入活力。

饒慶鈴強調要特別謝謝全聯二件事，第一，台東縣與全聯結緣在7年前打造一個全聯福利熊造型球，縣府可以說是福利熊的寄養家庭，每年夏天它都會張開雙手迎接來自國內外熱氣球迷，另外，去年9月鳳梨釋迦外銷面臨挑戰時，特別感謝林敏雄董事長對台東農業及農民的力挺，電話詢問要協助台東縣，且立即在各門市通路支持推廣台東鳳梨釋迦，趁開幕當天特別頒贈感謝狀，並祝福全聯公司生意興隆。

▲▼台東全聯旗艦店開幕，縣長饒慶鈴親赴現場祝賀並致贈感謝狀。（圖／台東縣政府提供，下同）

開幕當天消費人潮擁擠，台東新零售商圈儼然成形。

財經處說明，全聯大樓位於精華商業區，所在地原為閒置多年的縣有地，前身為舊公教福利中心，縣府為活化土地、帶動整體發展，於2018年辦理公開標售，由全聯實業股份有限公司以3億餘元得標，標售時特別附帶條件，要求得標後6年內取得建照及正式開工，目前全聯公司依約興建完成地上5層、地下2層的特色商業大樓。

▲▼台東全聯旗艦店開幕，縣長饒慶鈴親赴現場祝賀並致贈感謝狀。（圖／台東縣政府提供，下同）

全聯旗艦店是台東商品最齊全的全聯門市，將帶給縣民全新的購物體驗。

全聯表示，此次斥資2.8億元打造台東中山店，總坪數超過680坪、超市面積占地385坪，1樓主打生鮮、烘焙熟食、冷凍品等，2樓則販售休閒食品、五金，3至5樓未來將結合無印良品櫃位，同時規劃地下兩層室內停車場，提供近54個停車位。

台東現有9家全聯，原本台東中山店只販售乾貨，移點改建後由無印良品設計部門規劃風格，以簡約的白色系定調整棟建築立面，室內明亮的空間感凸顯商品、魚肉蔬果、小農專區的特色，同時規劃咖啡休憩座位區，是台東商品最齊全的全聯門市，將帶給縣民全新的購物體驗。

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