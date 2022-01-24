Logitech 40周年！打造雲周邊生態圈　春節消費滿2022抽特斯拉

▲Logitech 快閃店超吸睛！1/24至2/13，全商品消費滿$2,022元，還有機會開走價值百萬的特斯拉。（採訪撰稿╱記者陳珊珊；攝影剪輯╱記者謝盛帆）

記者陳珊珊／採訪報導

3C大廠Logitech與誠品攜手，在台北車站站前地下街K區開設快閃店，內部明亮舒適，產品應有盡有，要滿足商務人士、小資族與通勤族對3C商品的需求！

▲Logitech 誠品站前快閃店。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

民眾黃小姐分享，「我剛考完期末考，想說順路來逛逛！我朋友有推薦安心亞代言的POP KEYS，這系列的顏色搭配滿可愛的，我很喜歡，就想說來晃一晃試用看看」。民眾郭小姐說：「最近Podcast很紅，今天想說可以來這邊買一支麥克風回家玩玩看、唱唱歌，而且他們現在有送麥克風套，我覺得超級可愛的」。

▲安心亞代言POP KEYS，擁有繽紛色彩、可愛外型，是許多小資族、女性上班族首選。（圖／Logitech提供）

▲民眾提到最近Podcast正紅，因此特地來挑選麥克風，想買回家玩玩看。

全品類商品，包括鍵盤、滑鼠、視訊、麥克風等周邊設備通通有，讓辦公、娛樂、創作一把罩，還有玩家首選的電競與直播專區。民眾盧先生表示，「我覺得這裡整體環境滿不錯的，逛起來很舒適，而且電競周邊商品很齊全，另外還有賽車模擬可以玩玩看，剛好我也對賽車遊戲很有興趣，覺得今天收穫滿滿」。

▲民眾體驗賽車遊戲。

▲Logitech電競周邊也非常豐富。

逛一圈就有滿滿驚喜，Logitech 為專注創新與品質的瑞士公司，今年邁入40周年，一路走來，從產品面轉向設計與多品牌策略，從消費者角度出發，要成為生活中的好夥伴！

Logitech台港澳總經理施前江表示，「Logitech成立了40周年，從做一隻小滑鼠開始，35年前來到台灣，透過台灣的生產到今天的研發，把我們的產品分銷到全球100多個國家。以前專注做產品，更多是從技術面來研究，像是我們現在擁有什麼技術、可以去做怎麼樣的產品，但現在我們更從消費者的角度發想，實際了解消費者需要什麼工具，來幫助他們完成工作，並享有更好的體驗，讓Logitech成為他們生活中的好幫手」。

▲Logitech台港澳總經理施前江。

多型態門市也是Logitech努力的目標，除了誠品站前快閃店之外，台中港三井Outlet也有全球第一間Outlet型態店，擁有大坪數購物空間，加上賽車全配體驗，很適合全家大小一起度過假日。

施前江總經理提及，「我們推出Logitech 誠品站前快閃店與Logitech 台中港三井Outlet，是希望能讓消費者更容易且方便地實際體驗，找到適合他們的產品。我們一直很努力從IT周邊定位，轉型成雲周邊定位，而未來我們更想達到生活周邊，讓Logitech走進人群裡，被更多的人可以看到、使用到，且喜歡我們的用心」。

▲1/24至2/13，全商品消費滿$2,022元，還有機會開走價值百萬的特斯拉。（圖／翻攝自Logitech活動網站）



民眾趁著過年除舊布新，升級工作與休閒配備，Logitech也祭出好康優惠，滿額就送你吸睛新年禮，1/24至2/13，全商品消費滿$2,022元，還有機會開走價值百萬的特斯拉，讓新的一年好事多發生！

新春活動

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