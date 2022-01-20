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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／政院拍板「教召達5次發獎金」　 企業給公假照發薪資

記者蘇晏男／台北報導

行政院會20日通過由國防部擬具的「後備軍人召集優待條例」草案，將函請立法院審議。草案內容包括，召集期間企業給付員工薪資150％自所得額減除、後備軍人接受召集達五次者發給獎金等優惠。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院會20日通過由國防部擬具的的「後備軍人召集優待條例」草案。（示意圖／記者李毓康攝）

針對「後備軍人召集優待條例」草案，國防部指出，為保障後備軍人接受召集的相關權益，並減少召集期間對企業營運的衝擊，達到「廣儲後備能量」及「提升後備戰力」的目標，因此擬具「後備軍人召集優待條例」草案，研訂年度接受召集後備軍人享有的相關優惠，及其雇用的企業營利事業所得稅減優惠，可使召集制度更臻周延，有助強化後備戰力。

國防部表示，此條例立法重點包括：後備軍人接受召集達五次者發給獎金、解除召集後的一年內至國軍醫療院所免掛號費、得至國軍福利站購物、英雄館自費住宿，另召集期間企業給付員工薪資150％自所得額減除等相關優惠。

國防部也說，後續本條例草案於立法院審議時，本部將協請朝野委員支持通過，並籲請國人認同各項提升後備戰力的施政作為。

在企業給付員工薪資150％自所得額減除方面，國防部全民防衛動員署長白捷隆在行政院會後記者會上進一步說明，是指機關（構）、事業單位、學校、法人、團體給付員工受教召時的薪資，得就該薪資金額的150％，自申報當年度所得稅的所得額中減除；但若該薪資金額已適用其他法律規定的租稅優惠者，就不適用。

另在教召五次給獎金部分，草案中第四條寫到，是每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發幾召集獎金；不過，召集獎金的核發對象、堤建、金額、認定基準及其他相關事項的辦法，由國防部擬定，待行政院核定。

由於該草案尚未三讀，國防部卻指出是自今年元旦起施行，被質疑怎麼執行，國防部軍政副部長柏鴻輝解釋，如果草案通過，會追朔到今年1月1日實施。行政院發言人羅秉成補充，法律三讀後，原則上是向後發生效力，朔及的情形，通常是對人民有利的事項上可以朔及。

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