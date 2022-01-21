供電無虞？國民黨秀台電公文打臉　「電不會從天上掉下來」

▲國民黨批評蔡政府電力政策。（圖／翻攝國民黨立院黨團臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台灣用電需求逐年上升，國民黨立院黨團21日批評，蔡政府1218公投前曾說供電無虞，結果往年5月至9月的用電吃緊時期，今年卻提早到3月、並在1月發出公文推動「彈性夜減型」用電，「電不會從天上掉下來，現在是政府面對現實的時刻了」。

國民黨立院黨團臉書表示，蔡政府保證的供電穩定正式跳票，才1月就發出公文要推動「彈性夜減型」用電，過去每年5月到9月用電吃緊提早到3月。供電缺口擴大是現在進行式，去年517大停電正是夜間尖峰出狀況，到底是「胖手指」還是「缺電」導致跳電，答案已經非常明顯。

國民黨立院黨團批評，「彈性夜減型」方案科學園區說不是給半導體產業用的、也不是給民生用電用的，目標是中小型廠商。現在是中小型廠商被迫「減電」挺台電、半導體廠商早已「搶買發電機」自救，「難道一般民眾搶買發電機的時代正在逼近？」。

國民黨立院黨團質疑，去年1218公投之前說供電無虞，公投之後能源局主動承認2025能源配比跳票。五年來「非核家園」換來火力（發電）全開，全民用肺發電、發好發滿，與節能減碳國際趨勢背道而馳。台電跳電、能源政策跳票政府都若無其事？事不關己？

國民黨立院黨團強調，發電是科學，缺電就是缺電、跳電就是跳電，對抗「氣候變遷」、「節能減碳」不是用喊，更不是用騙的。一紙公文一葉知秋、挖東牆補西牆能撐多久？口水不能發電。鋪天蓋地的大內宣，「實實在在的電」也不會從天上掉下來，現在是政府面對現實的時刻了。