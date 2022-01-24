東北季風挾雨彈！　「一縣市」大雨特報留意坍方落石

▲受到東北季風影響，氣象局針對花蓮縣發布大雨特報。（圖／記者李毓康攝）



記者許維寧／台北報導

今天（1/24）又受東北季風增強和華南雲雨區東移影響，受到東北風影響，中央氣象局稍早針對「花蓮縣」發布大雨特報，有局部大雨發生機率，還請民眾留意坍方和落石。

中央氣象局預報員林定宜表示，今天各地降雨機率增加，北部、東半部均有短暫雨發生，中部地區、南部山區也有局部短暫雨，其他地方雲量增多，建議民眾出門都要攜帶雨具。氣溫方面北部和東北部亦轉涼，其他地區早晚同樣較涼，各地清晨低溫約16至19度，北台灣白天高溫19至20度，中部和花蓮22至23度、南部則仍可來到24至27度。

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林定宜表示，週二、週三（1/25、1/26）則持續受東北季風影響，降雨偏向迎風面為主，雨勢相較今天會稍微趨緩，但東半部仍有局部短暫雨發生，北部也有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。另外，週二中部山區也有零星短暫雨。

林定宜說，週四（1/27）雖然東北季風減弱，但東半部持續有局部短暫雨，北部、恆春半島、南部山區也會有零星短暫雨發生。週五（1/28）開始又受鋒面接近和南方雲系北移影響，水氣再增加，東半部持續有短暫雨發生，北部、南部、中部山區屆時都有局部短暫雨，是本週水氣較多的一天，其他地區則為多雲。週六（1/29）則又有一波東北季風南下，北部、東半部迎風面持續轉有雨。