明起水氣接力殺到！北部濕涼至小年夜　一圖秒懂未來一週天氣

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日（1/23）最新預報，本週為農曆春節前最後一週上班日，但明天（1/24）華南雲雨區又會東移，加上東北季風南下帶來水氣，北部、東半部容易下雨，中部、南部山區也有機會出現局部降雨。預計週五再有一波鋒面接近且伴隨南方雲系移入，各地降雨機率又會提升，北部、東北部有雨的天氣狀況將持續至小年夜。

氣象局表示，未來一週建議民眾攜帶雨具出門，明天華南水氣東移，再加上東北季風帶來涼空氣，北部、東半部容易下雨 且天氣轉涼，中部和南部山區也有局部降雨出現機會。週二、週三水氣稍減，但東北季風持續影響，東半部地區仍有局部短暫雨，北部及中部山區降雨則較為零星，中部山區降雨將逐日趨緩。但需留意期間北部和東部天氣持續偏涼，中南部早晚則偏涼。

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氣象局指出，週四（1/27）東北季風減弱，但南方雲系逐漸接近，屆時東半部、北部地區仍有局部或零星雨，南方高空雲系接近，恆春半島、南部山區也有零星降雨的可能性。週五鋒面接近以及南方雲系移入，降雨區域更廣，東半部、北部地區有短暫雨，隨南方雲系移入中部山區、南部地區也有局部降雨的可能。

氣象局分析，週六以及下週日小年夜（1/29、1/30）鋒面通過，緊接東北季風南下帶來冷空氣，北部和東半部容易下雨，中南部山區也有局部降雨機會。也提醒民眾若要返鄉務必留意行車安全，此外，鋒面通過時馬祖地區常有低雲影響能見度，返鄉亦可先留意相關航班資訊。

另外，隨東北季風增強，氣象局也提到，海面風浪可能隨之加大，欲搭船前往離島的民眾也要留意船班訊息。