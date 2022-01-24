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復刻媽媽廚房的味道！客家傳統美味與台式創意料理　有如回家吃飯

圖、文／有無外送提供

鄒貴興是中壢人，家族從民國54年開始經營餐廳，起先是爺爺的全牛餐廳，接著爸媽也中壢開海鮮餐廳。兩年前，他觀察天母地區，有川菜、浙江菜、上海菜，就是沒有他最愛的客家菜，於是選擇在天母東路開店。請來的師傅必須先到中壢跟爸媽學道地的客家菜，才可以在店裡掌廚，用心，獲得Google評論4.5顆星。

鄒貴興說：「我們做我們該做的，服務要好，菜色要好，價格要低。」店裡很多食材都是他每個禮拜親自開車到中壢買回來的，例如放山雞。 切成半公分厚度的《鹽焗雞》，配上薑末、蔥花調製成的醬料更顯清香爽口，冰涼入味、肉質軟嫩帶有嚼勁，作為招牌菜當之無愧。

▲客家傳統美味與台式創意料理。（圖／天母紅瓦厝客家餐廳提供）

▲鹽焗雞。

《鹹蛋綠竹筍》以鹹蛋的香濃搭配綠竹筍的甜脆相得益彰，孩子也會喜歡的下飯菜。

▲客家傳統美味與台式創意料理。（圖／天母紅瓦厝客家餐廳提供）

▲鹹蛋綠竹筍。

把豬肝煎成外薄酥脆內軟嫩的口感，《香煎粉肝》回味無窮的甜鹹香。

▲客家傳統美味與台式創意料理。（圖／天母紅瓦厝客家餐廳提供）

▲香煎粉肝 。

想要品嘗鎮店之寶《砂鍋魚頭》的話，請別忘了要事先預訂，陶鍋表面鋪滿滿的炸蛋皮，把鮮美的湯汁吸得飽飽飽，鍋裡滿是豐富的食材，主角是肉多又帶滿膠質的魚頭，值得細細品味，吃過的都讚不絕口。

▲客家傳統美味與台式創意料理。（圖／天母紅瓦厝客家餐廳提供）

▲砂鍋魚頭 。

『在石牌天母一帶住了十餘年，紅瓦厝是時常造訪的餐館之一。原因無他，就是好吃對味，價格合理。』 『好吃，上菜快！推薦：鹽焗雞、海鮮燴半天花、客家小炒豆乾很好吃，飯後甜點很讚』 『就是對味，豬油拌飯香噴噴，金沙筊白筍、紅燒鱸魚外酥內軟、客家甘蔗水滑嫩，紅燜豬腳軟綿綿好吃，菜脯雞湯香醇。是全家聚餐的好地方』 『天母地區好吃的客家菜，老闆很熱情，東西乾淨，糖醋魚好吃、菜圃蛋超美味』

老闆曾經當過證劵營業員、電子零件進口商，最後還是將下半輩子獻身於自己從小吃到大的家鄉菜，可見客家菜的魅力的確不小。

感謝舊雨新知的支持，餐廳忙著張羅內用生意，沒能外送服務，特別選擇和天母在地的外送團隊-有無外送合作，讓大家方便享用美食。有無外送也提供超高額新用戶下訂滿八百折四百的獨家優惠，不想出門的你，立刻拿起你的手機開啟APP，想吃什麼就點什麼，在家享受店內料理！實際活動方案依《有無外送》平台公告為主。

天母紅瓦厝客家餐廳

＃地址： 111台北市士林區天母東路8巷67號

＃外送請搜尋：有無外送平台

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