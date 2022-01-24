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老饕才知道的巷弄川浙菜！前五星飯店主廚掌杓　必吃團圓菜

圖、文／有無外送提供

想吃道地的川菜或是上海菜嗎？走進天母天玉街38巷，有一間Google評論4.1顆星的川浙菜館，主廚就是老闆，曾經是君悅上海菜主廚，如今自己出來開店親自掌杓，30年深厚經驗加上老闆娘來自重慶，傳統正宗重慶家鄉菜，軟香甜辣麻，滿足饕客們的舌尖味蕾。

▲圓心遠川滬料理。（圖／圓心遠川滬料理提供）

老闆的招牌必點菜《蟹粉獅子頭》，網路評價和聲量都很高，砂鍋裡裝著2顆拳頭般大的獅子頭出餐，大器好看！口感柔嫩滋潤，蟹肉絲鮮香逼人，配上滷透的大白菜，清爽不膩美味超值。

▲圓心遠川滬料理。（圖／圓心遠川滬料理提供）

愛吃魚的不容錯過《紅燒黃魚》，大黃魚是上海菜常見料理，在台灣吃到這麼大尾的珍貴黃魚不太容易，紅燒入味，令人讚不絕口。

▲圓心遠川滬料理。（圖／圓心遠川滬料理提供）

▲(圖／Grace Hsu授權)

如果點了《上海家鄉肉菜飯》，切記提醒自己留肚子給其他好菜，青江菜脆口，肉末碎鹹香不膩，是菜飯靈魂，吃來清爽，不小心就再添一碗。

▲圓心遠川滬料理。（圖／圓心遠川滬料理提供）

重口味經典川菜《水煮肥牛》有黃豆芽、寬粉、鴨血、蓮藕片，陪伴軟嫩的牛肉片，份量十足，香麻辛辣帶勁。

▲圓心遠川滬料理。（圖／圓心遠川滬料理提供）

▲(圖／Grace Hsu授權)

老闆娘親自桌邊現切的《清蒸臭豆腐》、文火慢燉原汁原味的本幫菜《醃篤鮮》香醇濃郁趁熱品嘗。

『真正的浙江館子，找回浙江菜的本質，味道正統，服務超好』，『巷子裡的老饕才知道！第一道芝麻脆鱔真的驚艷！來不及拍照就吃光了！』，『疫情期間，二次外帶經驗都很好，老闆娘待人親切，出菜快速。韭黃鱔糊孩子們都非常喜歡，一下就把整碗飯扒完！水煮牛香辣夠味，分量不小，會再次蒞臨！』從冷菜、主食、海鮮、肉類到煲仔羹湯，菜式一應俱全。真材實料騙不了挑嘴的消費者。

老闆說，每天都精挑細選最頂級食材，有些餐點甚至需要花上兩三天的時間準備，得提前預訂才能吃到。

小店內人手並不多，所以店家本身沒辦法外送，不過如果想在家就能吃到這樣的美味，餐廳有和天母在地的外送團隊-有無外送合作。有無外送也提供超高額新用戶下訂滿八百折四百的獨家優惠，不想出門的你，立刻拿起你的手機開啟APP，感受頂級的飯店等級料理！實際活動方案依《有無外送》平台公告為主。

＃ＦＢ：圓心遠川滬料理

＃地址：台北市士林區天玉街38巷4號

＃外送請搜尋：有無外送平台

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關鍵字：

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