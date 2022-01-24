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台中被「烏龍+1」引恐慌！疾管署急道歉　莊人祥認錯：系統誤判

▲疾管署「本土病例地理分佈」搞烏龍。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲疾管署「本土病例地理分佈」搞烏龍，將台中+1，嚇壞不少民眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

Omicron來勢洶洶，國內23日新增52例本土。疾管署網站更新「本土病例地理分佈」，今年至今一共有261名本土確診，遍布全台8縣市，其中包括「台中市豐原區」有一例，嚇壞不少民眾。台中市衛生局趕緊向指揮中心發言人莊人祥確認，對此莊人祥回應，個案為境外移入，但系統誤判定為本土，24日就會更新。

▲疾管署「本土病例地理分佈」搞烏龍。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲指揮中心發言人莊人祥澄清回應，是系統誤植。（圖／記者游瓊華翻攝）

根據疾管署網站資訊，今年全台最多確診出現在桃園的189人，其次依序為高雄市41人、台北市11人、新北市11人、新竹市5人、新竹縣2人、基隆市1人、台中市1人。中台灣「嘉玲」消失引起民眾議論，台中市長盧秀燕今天視察快打站也強調，台中沒有本土確診個案，若有一定會知情，昨（23）日向CDC確認，CDC回應是系統誤判，也表達歉意，今天就會修正。

指揮中心23日公布國內新增89例COVID-19確定病例，分別為52例本土個案及37例境外移入，另確診個案中無新增死亡；新增本土個案為32例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

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