本土確診爆發　盧秀燕宣布：台中216院所春節也能打疫苗

▲本土確診爆發，盧秀燕宣布，台中216院所春節照接種疫苗。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

中央於過年期間（1月31日至2月6日）共7天暫停接種疫苗服務，但本土確診個案快速增加，台中市不敢掉以輕心。市長盧秀燕今天宣布，台中市農曆過年期間，將有216家次醫療院所，共開設462診次進行接種服務。此外，即日起台中市也全面禁止非必要探病，住院病人的陪病者除例外情形，以1人為限。

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▲盧秀燕今天前往快打站視察。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕今天受訪時指出，台中市第一劑疫苗施打率85%，第二劑施打率76%，第三劑施打率18%，第三劑目前施打人數已超過50萬人，優於全國平均數；為再提高市民疫苗施打率，市府積極協調接洽院所，台中市農曆過年期間，將有216家次醫療院所，共開設462診次進行接種服務。

根據衛生局統計，春節期間開診院所提供BNT、AZ及高端疫苗。到24日上午8時為止，AZ疫苗結存約2.3萬劑、高端疫苗約5.4萬劑、BNT疫苗約15.9萬劑，另獲中央協助再調撥5000劑莫德納疫苗，將優先提供各醫院第一線員工第三劑後，結餘疫苗再依第19期間各院所已預約受影響民眾需求數，視疫苗量按比例配撥接種。

台中市政府今日修正「台中市因應COVID-19疫情醫院陪探病管理措施」公告，醫院原則禁止探病，住院病人的陪病者以1人為限，而病人為12歲以下兒童、65歲以上老人、身心障礙者或經醫療機構評估有必要者等特殊情形，陪病人數上限為2人。