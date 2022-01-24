女友感冒1週確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！揭安全過關3原因

▲原PO與女友同住3天，卻神奇沒有被感染。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

Omicron來勢洶洶，傳染力比以往更強、更難預防，一名男網友表示，每週五女友固定會到他家過夜，到週日才回去，當時女友已經感冒一個禮拜都還沒好，於是提議要快篩，檢查結果是陽性，確診新冠肺炎，這期間他們同床共枕，還有激烈的床戰，但他卻沒有確診，分享平時保養身體的3個方法，增加抵抗力。

男網友在Dcard發文，有次女友超過一星期的感冒都沒有好，於是他提議做快篩，檢查結果確診新冠肺炎，但他們已經同住3天，一起吃飯、睡覺，甚至還水乳交融，檢疫所跟衛生局都問他「睡覺有戴口罩嗎？」他則表示「我們在家不戴口罩，有發生性行為」。

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他表示，女友確診已經是去年的事情，他從開始隔離到隔離完，篩檢的結果都是陰性，因此他列出3個沒有確診的原因，「避免感染的方法除了打疫苗之外，吃健康食物、運動、不過勞」，坦言平時就有運動的習慣，疫情爆發之後，把運動量減輕，避免身體過勞，如今跟女友都已經接種3劑疫苗了，也好奇想知道，「請問你們會為了避免感染去運動增加抵抗力嗎？」

▲原PO平時有運動的習慣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，引起網友討論，「住三天還沒事，這病毒挑人的，感覺它不喜歡你」、「你是不是有抗體啊，拿你來做疫苗好了」、「妳女朋友幫你把毒排出去，反而把毒引到自身，很偉大的女朋友」、「如果你這樣沒中，那我懷疑去西堤的用餐方式了」、「檢疫所的問題是在公殺毀」、「誰睡覺戴口罩啦，黑人問號」。

其中，也有人指出，「我在巴黎確診，我同學跟我同吃同住兩星期，也完全沒被感染，前前後後快篩PCR 8、9次，真的啥事都沒有」、「我上週六在美國確診，確診前兩天跟男友連續見面，我症狀出現的當天，寄宿家庭的家人還在我房間跟我聊天聊很久，我現在康復了，他們也都沒確診」。

不過有網友建議，即使是陰性也要多觀察，「我建議繼續篩，因為我同事（情侶）也是住一起，隔離完要篩檢，陰轉陽，潛伏期還是有很長的，最好還是注意點」。

